W ciągu dwóch godzin dwa razy straciła prawo jazdy
W piątek (16 października) policjanci z Rypina kontrolowali prędkość na drodze wojewódzkiej w miejscowości Przywitowo. W pewnym momencie zauważyli zbyt szybko jadące Audi. Gdy zmierzyli prędkość, okazało się, że kierowca jechał 113 kilometrów na godzinę, w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 60.
"Auto prowadziła 30-latka z powiatu rypińskiego. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy na trzy miesiące, ukarali mandatem w wysokości półtora tysiąca złotych oraz nałożyli 13 punktów" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Rypinie.
Policjanci przemieścili się do miejscowości Okalewo, gdzie mierzyli prędkość w obszarze zabudowanym. Namierzyli kierowcę, który jechał z prędkością 101 kilometrów na godzinę. Gdy zatrzymali pojazd do kontroli, okazało się, że za kierownicą siedziała kobieta zatrzymana niespełna dwie godziny wcześniej..
"Tym razem kara, z uwagi na warunki recydywy, była znacznie wyższa. Kobieta dostała podwojony mandat w wysokości trzech tysięcy zł i kolejne 13 punktów" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Rypinie.