Kujawsko-Pomorskie W ciągu dwóch godzin dwa razy straciła prawo jazdy Oprac. Michał Malinowski |

Tragiczna seria na drogach. W całej Polsce kierowcy popełniają największe drogowe grzechy Źródło wideo: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP w Rypinie

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W piątek (16 października) policjanci z Rypina kontrolowali prędkość na drodze wojewódzkiej w miejscowości Przywitowo. W pewnym momencie zauważyli zbyt szybko jadące Audi. Gdy zmierzyli prędkość, okazało się, że kierowca jechał 113 kilometrów na godzinę, w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 60.

"Auto prowadziła 30-latka z powiatu rypińskiego. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy na trzy miesiące, ukarali mandatem w wysokości półtora tysiąca złotych oraz nałożyli 13 punktów" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Rypinie.

30-latka w ciągu niespełna dwóch godzin dwa razy straciła prawo jazdy Źródło zdjęcia: KPP w Rypinie

Policjanci przemieścili się do miejscowości Okalewo, gdzie mierzyli prędkość w obszarze zabudowanym. Namierzyli kierowcę, który jechał z prędkością 101 kilometrów na godzinę. Gdy zatrzymali pojazd do kontroli, okazało się, że za kierownicą siedziała kobieta zatrzymana niespełna dwie godziny wcześniej..

"Tym razem kara, z uwagi na warunki recydywy, była znacznie wyższa. Kobieta dostała podwojony mandat w wysokości trzech tysięcy zł i kolejne 13 punktów" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Rypinie.