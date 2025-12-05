Ciało kobiety na drodze ekspresowej

Do wypadku doszło w powiecie nakielskim

Do zdarzenia doszło około godziny 0.50. Jak przekazał nam młodszy aspirant Kamil Smoliński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, dyżurny z komisariatu w Szubinie otrzymał zgłoszenie od kierującego pojazdem ciężarowym, który na trasie S5, na wysokości miejscowości Rynarzewo, w okolicy wiaduktu, zauważył na jezdni leżące ciało kobiety. Zadysponowani na miejsce policjanci potwierdzili treść zgłoszenia. Mundurowi ujawnili leżącą na ziemi kobietę bez oznak funkcji życiowych. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji, która określi przyczynę jej śmierci. Okoliczności tego zdarzenia, pod nadzorem prokuratury, wyjaśniają policjanci. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku i czy była to na przykład potrącenie.

Wielogodzinne utrudnienia w ruchu

Jezdnia w kierunku Bydgoszczy w miejscu wypadku była zablokowana niemal przez całą noc. Policjanci wyznaczyli objazd drogami lokalnymi. Ruch na drodze ekspresowej S5 przywrócono chwilę przed godziną 5.

