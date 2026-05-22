Kujawsko-Pomorskie Chcą odwołać burmistrza. "Wszystkich mieszkańców nie da się zadowolić" Michał Malinowski

W maju w Ciechocinku odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza

Grupa referendalna zawiązała się na początku lutego. Kilka dni wcześniej, 27 stycznia, odbyła się sesja rady miasta. To na niej radni nie wyrazili zgody na zabezpieczenie 38 milionów złotych na budowę biogazowni, która miała stanąć zaledwie kilkaset metrów od tężni.

Burmistrz Ciechocinka, który był orędownikiem inwestycji, tuż po głosowaniu, zapewniał, że biogazownia jest potrzebna, a on zrobi wszystko, by pozyskać dofinansowanie z innych źródeł. Ostatecznie wycofał się z tego pomysłu.

Społeczników to jednak nie przekonało i dalej kontynuowali kampanię referendalną. W sumie uzbierali ponad 1,2 tysiąca podpisów. Jak mówią, ich protest jest podyktowany przede wszystkim troską o miasto. Burmistrzowi zarzucają też brak dialogu, utratę zaufania, nietrafione inwestycje, chaos kadrowy w urzędzie czy pogarszający się stan uzdrowiska.

- Po wyborze na urząd burmistrza pan Jucewicz zmienił się. To nie jest ten człowiek, który był kiedyś, gdy był radnym. Miał jakieś ideały. Dziś już ich nie ma. W czasie kampanii obiecywał, że będzie prowadził dialog z mieszkańcami w postaci spotkań społecznych. Pan burmistrz twierdzi, że prowadzi merytoryczny dialog. Tylko zastanawiamy się z kim? Może sam ze sobą - twierdzi Marta Modrzejewska-Komosińska, jedna z inicjatorek referendum.

Burmistrz odpiera zarzuty mieszkańców

Jarosław Jucewicz mówi, że wszystkich mieszkańców nie da się zadowolić, stąd też część z nich może być rozczarowana sposobem zarządzania miastem. Odnośnie biogazowni podkreśla, że nie forsuje budowy tej inwestycji. - Gdybym upierał się przy tej formie modernizacji leciwej już ciechocińskiej oczyszczalni, nie podjąłbym decyzji o zakończeniu tego projektu w dotychczasowej formule. Tylko trwałbym przy nim dalej - odpowiada burmistrz.

Referendum odbędzie się w niedzielę 24 maja. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21. Referendum będzie ważne, gdy w głosowaniu weźmie udział nie mniej niż 2123 wyborców. Burmistrz będzie musiał ustąpić ze stanowiska w sytuacji, gdy za odwołaniem zagłosuje 50 procent plus jeden mieszkańców.

