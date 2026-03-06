Ranny bielik leżał na poboczu. Wymagał natychmiastowej pomocy

W środę (4 marca), około godziny 17, policjanci z Mogilna zauważyli w miejscowości Ratowo leżącego na poboczu rannego bielika. Ptak miał wyraźny problem ze skrzydłem.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Policjanci zabezpieczyli miejsce, by drapieżnik nie wpadł pod koła przejeżdżających samochodów" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie.
Na miejsce przyjechał weterynarz. Bielika udało się schwytać, umieścić w klatce i przewieźć do specjalistycznej przychodni.
Opracował Michał Malinowski
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mogilnie