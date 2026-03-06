Ranny bielik leżał na poboczu. Wymagał natychmiastowej pomocy

Do zdarzenia doszło w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie) Źródło: Google Earth

W środę (4 marca), około godziny 17, policjanci z Mogilna zauważyli w miejscowości Ratowo leżącego na poboczu rannego bielika. Ptak miał wyraźny problem ze skrzydłem.

"Policjanci zabezpieczyli miejsce, by drapieżnik nie wpadł pod koła przejeżdżających samochodów" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie.

Bielik leżał na drodze, był ranny Źródło: KPP w Mogilnie

Na miejsce przyjechał weterynarz. Bielika udało się schwytać, umieścić w klatce i przewieźć do specjalistycznej przychodni.

Opracował Michał Malinowski

