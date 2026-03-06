Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Ranny bielik leżał na poboczu. Wymagał natychmiastowej pomocy

Bielik leżał na drodze, był ranny
Do zdarzenia doszło w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie)
Źródło: Google Earth
Ranny bielik leżał na poboczu w miejscowości Ratowo (Kujawsko-Pomorskie). Ptak miał uszkodzone skrzydło. Na szczęście z pomocą przyszli mu policjanci i weterynarz.

W środę (4 marca), około godziny 17, policjanci z Mogilna zauważyli w miejscowości Ratowo leżącego na poboczu rannego bielika. Ptak miał wyraźny problem ze skrzydłem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uratowali symbol USA z kry na rzece

Uratowali symbol USA z kry na rzece

METEO
Uratowali rannego i wystraszonego bielika

Uratowali rannego i wystraszonego bielika

Olsztyn

"Policjanci zabezpieczyli miejsce, by drapieżnik nie wpadł pod koła przejeżdżających samochodów" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie.

Bielik leżał na drodze, był ranny
Bielik leżał na drodze, był ranny
Źródło: KPP w Mogilnie

Na miejsce przyjechał weterynarz. Bielika udało się schwytać, umieścić w klatce i przewieźć do specjalistycznej przychodni.

Opracował Michał Malinowski

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mogilnie

Udostępnij:
Tagi:
Kujawsko-PomorskiePolicjazwierzętaptaki
Czytaj także:
Krystyna Janda i Jerzy Radziwiłowicz w "Człowieku z marmuru"
Jak dobrze znasz filmy Andrzeja Wajdy?
Kultura i styl
shutterstock_2551895645
Cios w finansowy raj. "Wszystko może być celem"
Alicja Skiba
Izraelscy żołnierze w Libanie
Nowe ataki w Iranie. Uderzono w centrum Teheranu
RELACJA
Mężczyzna podglądał pacjentkę w szpitalnej toalecie
Nagrywał kobietę w szpitalnej toalecie
Białystok
Austin strzelanina
Strzelanina przed barem. Policja publikuje "trudne do oglądania" nagrania
Świat
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Poziom Bugu coraz wyższy, zamknięta jedna z dróg
WARSZAWA
Donald Trump
Trump się nie martwi. "Jak wzrosną, to wzrosną"
BIZNES
Policja opublikowała wizerunek i szuka mężczyzny ze zdjęcia
Uderzył mężczyznę pięścią w twarz i złamał mu ząb
Rzeszów
Niemowlę potrzebowało pilnej pomocy. Ojciec zaatakował policjantów nożem
Niemowlę potrzebowało pilnej pomocy. Ojciec zaatakował policjantów nożem
Katowice
Rozbita szyba w lokalu
Strzelał w szyby restauracji w Lubinie. Na sumieniu miał jednak znacznie więcej
Wrocław
shutterstock_1313210075
Tak rosną ceny na stacjach
BIZNES
imageTitle
Jest niesamowita. Prevc z kolejną wygraną i nowym rekordem
EUROSPORT
shutterstock_2405813575
Siła wyższa. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
BIZNES
W weekend czeka nas anomalia
Czeka nas weekend z dużą anomalią temperatury
METEO
Amerykańscy żołnierze "publikują filmy, na których płaczą"?
Amerykańscy żołnierze "publikują filmy, na których płaczą". A naprawdę?
KONKRET24
Donald Tusk na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie
Ewakuacja z Bliskiego Wschodu. Tusk podał dane
Polska
Wyłudzili pieniądze od seniorki, zatrzymała ich policja
Podstępem wyłudzili od 91-latki 50 tysięcy złotych
WARSZAWA
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
Tajny plan prezydenta i szefa NBP
Wiktor Knowski, Marcin Złotkowski
imageTitle
30 lat po debiucie. Williams znów zagrała w Indian Wells
EUROSPORT
Pożar w zakładzie stolarskim w miejscowości Nowe Lipiny
Pożar w zakładzie stolarskim
WARSZAWA
Viktor Orban
Ukraińcy aresztowani. Kijów pisze o "zakładnikach" i odradza podróże na Węgry
Świat
Premier Donald Tusk
Tusk do Nawrockiego: proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety
Polska
gaz magazyn shutterstock_603743891
Rynek jest szczególnie wrażliwy. "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"
BIZNES
Marek Suski i Paweł Śliz
"Skandaliczne i haniebne". Wniosek o ukaranie Suskiego w komisji etyki
Polska
11-latka potrącona na hulajnodze
11-latka potrącona na przejściu dla pieszych. Nagranie
Katowice
Strefa Płatnego Parkowania
Co z płatną strefą parkowania na "Mordorze" i we Włochach? Są wyniki konsultacji
WARSZAWA
imageTitle
Tomasiak będzie skakał z marszu. Nawet nie powącha skoczni
EUROSPORT
Giełda w Dubaju
Rajd na ropie. Tego nie było od lat
BIZNES
Britney Spears (2018)
Tego "nie da się w żaden sposób usprawiedliwić". Szczegóły zatrzymania Britney Spears
Kultura i styl
pluca zapalenie pluc bakterie shutterstock_2626766731
Bakteria w oku i mózgu. Możliwy klucz do alzheimera
Zdrowie
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica