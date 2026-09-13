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Kujawsko-Pomorskie

W ogniu stanęła komenda straży pożarnej. "Dyżurny odwrócił się i zobaczył dym"

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Palił się budynek komendy PSP
Do zdarzenia doszło pod Swarzędzem
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Czytelnik
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Wszystko wskazuje na to, że ogień pojawił się najpierw w okolicy komina, a potem przeniósł się na dach i elewację. Tuż przed północą palił się budynek komendy straży pożarnej w Radziejowie (Kujawsko-Pomorskie). Dym zauważył dyżurny, potem strażacy z nocnej zmiany wybiegli na zewnątrz i zaczęli gasić. Straty oszacowano wstępnie na 400 tys. zł.

Pożar wybuchł w sobotę tuż przed północą. Palił się budynek przy Szpitalnej w Radziejowie, gdzie mieści się siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- Dyżurny odwrócił się i zobaczył dym. Potem strażacy z nocnej zmiany wybiegli na zewnątrz i zaczęli gasić - mówi nam mł. ogn. Patryk Wojciechowski z KP PSP w Radziejowie.

Palił się budynek komendy PSP
Palił się budynek komendy PSP
Źródło zdjęcia: Czytelnik

12 zastępów strażaków

Na pomoc ruszyli też strażacy z innych jednostek, również z okolicznych OSP. - Na miejscu było 12 zastępów, czyli 29 strażaków - zaznacza nasz rozmówca.

Prawdopodobnie ogień pojawił się najpierw w okolicy komina, przez który odprowadzane są spaliny agregatów prądotwórczych. Jest to jeszcze przedmiotem ustaleń. Pewne jest natomiast, że ogień przeniósł się potem na elewację i dach.  

Nikomu nic się nie stało

- Uszkodzeniu uległo około 40 metrów kwadratowych elewacji, pokrycie dachowe wraz z drewnianą konstrukcją oraz sufit podwieszany w świetlicy. Straty oszacowano na 400 tys. złm - mówi strażak.

Nikomu nic się nie stało. Ocalały też dokumenty przechowywane w archiwum. Akcja gaśnicza trwała do godz. 4.30. Trwa ustalanie przyczyn pożaru.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Straż pożarnaKujawsko-Pomorskie
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