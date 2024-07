Uderzył w drzewo i spłonął w aucie

Do wypadku doszło w niedzielę (21 lipca) około godziny 20.40 na drodze wojewódzkiej numer 551 w Raciniewie, w powiecie chełmińskim.

- Wszystko wskazuje na to, że autem podróżowała jedna osoba. Jej stan nie pozwolił policjantom na identyfikację. Podejrzewamy, kto jechał tym autem, ale do momentu potwierdzenia badań DNA, nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy to na pewno była ta osoba - poinformował podkomisarz Tomasz Zieliński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.