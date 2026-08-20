Tak jest Pytania o 55-metrowy pomnik Maryi. "Ewangelia niesie inny przekaz" Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Pomnik Maryi w Konotopiu budzi emocje. Ojciec Paweł Gużyński o "dużym problemie Kościoła" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Agnieszka Bielecka

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Pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu został poświęcony w sobotę 15 sierpnia. Ma ponad 55 metrów wysokości i jest najwyższym pomnikiem Maryi w Europie. Jest też wyższy od figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie.

Cały pomnik waży 60 tysięcy ton, a jego budowę sfinansowało małżeństwo Romana i Grażyny Karkosików.

"Sacrum nie może być instrumentalizowane"

Ojciec Paweł Gużyński, dominikanin, w programie "Tak jest" w TVN24 przyznał, że nie cieszy się z tego, że ten pomnik powstał. - Patrząc na to z perspektywy duszpasterza, kogoś, dla kogo najważniejsze obszary to życie duchowe, życie religijne (...), to nie ma siły (...). Sacrum nie może być kojarzone z merkantylnością, nie może być instrumentalizowane - ocenił duchowny.

Figura Matki Bożej w Konotopiu jest największa w Europie Źródło zdjęcia: PAP/Agnieszka Bielecka

Dominikanin podkreślił, że w tym przypadku mamy do czynienia "z napięciem pomiędzy pobożnością ludową, a religijnością tak jak ją głosi Jezus w Ewangelii". - To jest znane od zdarzenia, kiedy Mojżesz idzie na górę po Tablicę Przymierza, a na dole Aaron z ludem jednak ulewają złotego cielca i zaczynają religijne bachanalia. Mojżesz wraca i jest wściekły i robi tam porządek (...). Dla mnie jako kogoś, kto ma dbać o życie duchowe i czystość przekazu Ewangelii, takie sytuacje, no nie będą we mnie wzbudzały żadnego entuzjazmu - przyznał.

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Dominikanin o "dużym problemie Kościoła w Polsce"

Ojciec Gużyński podkreślił, że "pobożność ludowa charakteryzuje się instrumentalnością, bardzo dużą płytkością, nieznajomością Ewangelii, bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym wkładanym w przywiązanie do rytuałów. A Ewangelia niesie ze sobą inny przekaz. Ten ewangeliczny przekaz jest taki, to jest pobożność wewnętrzna wynikająca z modlitwy w ukryciu, to jest pewien radykalizm moralny, nonkonformizm - zaznaczył duchowny.

Konotopie. Poświęcenie pomnika Matki Boskiej Źródło: tvn24.pl

- Kościół w Polsce charakteryzuje się tym, że to, co peryferyjne, jest w centrum. To, co powinno być w centrum i powinno wyznaczać standardy, powinno pokazywać drogę, głębie, subtelność, wprowadzać rozróżnienia, to jest na peryferiach. A w centrum niestety jest właśnie to, co związane z religijnością powierzchowną, płytkim postrzeganiem rzeczywistości, uproszczonym postrzeganiem rzeczywistości i to jest duży problem Kościoła w Polsce. Na tym Kościół, opierając się, nie przetrwa. Ostrzegam wyraźnie - stwierdził ojciec Paweł Gużyński.