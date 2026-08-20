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Tak jest

Pytania o 55-metrowy pomnik Maryi. "Ewangelia niesie inny przekaz"

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Figura Matki Bożej w Konotopiu jest największa w Europie
Pomnik Maryi w Konotopiu budzi emocje. Ojciec Paweł Gużyński o "dużym problemie Kościoła"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Agnieszka Bielecka
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Kościół w Polsce charakteryzuje się tym, że to, co peryferyjne, jest w centrum, a to, co powinno być w centrum, jest na peryferiach - powiedział w czwartek w "Tak jest" ojciec Paweł Gużyński, dominikanin. Tymi słowami odniósł się do poświęconego niedawno najwyższego w Europie pomnika Maryi, który stanął w Konotopie (Kujawsko-Pomorskie).

Pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu został poświęcony w sobotę 15 sierpnia. Ma ponad 55 metrów wysokości i jest najwyższym pomnikiem Maryi w Europie. Jest też wyższy od figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie.

Cały pomnik waży 60 tysięcy ton, a jego budowę sfinansowało małżeństwo Romana i Grażyny Karkosików.

"Sacrum nie może być instrumentalizowane"

Ojciec Paweł Gużyński, dominikanin, w programie "Tak jest" w TVN24 przyznał, że nie cieszy się z tego, że ten pomnik powstał. - Patrząc na to z perspektywy duszpasterza, kogoś, dla kogo najważniejsze obszary to życie duchowe, życie religijne (...), to nie ma siły (...). Sacrum nie może być kojarzone z merkantylnością, nie może być instrumentalizowane - ocenił duchowny.

Figura Matki Bożej w Konotopiu jest największa w Europie
Figura Matki Bożej w Konotopiu jest największa w Europie
Źródło zdjęcia: PAP/Agnieszka Bielecka

Dominikanin podkreślił, że w tym przypadku mamy do czynienia "z napięciem pomiędzy pobożnością ludową, a religijnością tak jak ją głosi Jezus w Ewangelii". - To jest znane od zdarzenia, kiedy Mojżesz idzie na górę po Tablicę Przymierza, a na dole Aaron z ludem jednak ulewają złotego cielca i zaczynają religijne bachanalia. Mojżesz wraca i jest wściekły i robi tam porządek (...). Dla mnie jako kogoś, kto ma dbać o życie duchowe i czystość przekazu Ewangelii, takie sytuacje, no nie będą we mnie wzbudzały żadnego entuzjazmu - przyznał.

Dominikanin o "dużym problemie Kościoła w Polsce"

Ojciec Gużyński podkreślił, że "pobożność ludowa charakteryzuje się instrumentalnością, bardzo dużą płytkością, nieznajomością Ewangelii, bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym wkładanym w przywiązanie do rytuałów. A Ewangelia niesie ze sobą inny przekaz. Ten ewangeliczny przekaz jest taki, to jest pobożność wewnętrzna wynikająca z modlitwy w ukryciu, to jest pewien radykalizm moralny, nonkonformizm - zaznaczył duchowny.

Klatka kluczowa-629355
Konotopie. Poświęcenie pomnika Matki Boskiej
Źródło: tvn24.pl

- Kościół w Polsce charakteryzuje się tym, że to, co peryferyjne, jest w centrum. To, co powinno być w centrum i powinno wyznaczać standardy, powinno pokazywać drogę, głębie, subtelność, wprowadzać rozróżnienia, to jest na peryferiach. A w centrum niestety jest właśnie to, co związane z religijnością powierzchowną, płytkim postrzeganiem rzeczywistości, uproszczonym postrzeganiem rzeczywistości i to jest duży problem Kościoła w Polsce. Na tym Kościół, opierając się, nie przetrwa. Ostrzegam wyraźnie - stwierdził ojciec Paweł Gużyński.

Źródło: tvn24.pl
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Ojciec Gużyński krytykuje budowę pomnika Maryi. "Prędzej wybiorę się na mecz"
Tak jest
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Tagi:
Kujawsko-PomorskieKościół katolickiKościół w Polsce
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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