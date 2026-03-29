Po tragedii na krajowej "10" sprawdzili stan drogi i jej oznakowanie

Po tragicznym wypadku na krajowej 10 sprawdzali infrastrukturę drogową Źródło: Kujawsko-Pomorska Policja

Komisja, w skład której weszli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, a także przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, spotkała się w miejscowości Przyłubie na drodze krajowej numer 10, w rejonie 289 kilometra, gdzie 23 marca 2026 roku doszło do wypadku, w którym zginęła jedna osoba.

"Standardową procedurą wdrażaną w przypadku zaistnienia zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym jest lustracja miejsca wypadku przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na trasach" - wyjaśniła nadkom. Lidia Kowalska, oficer prasowa bydgoskiej policji.

Zginął 63-letni kierowca

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragicznego zdarzenia doprowadził kierowca ciężarówki.

- Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do bocznego zderzenia z prawidłowo jadącą skodą. Ten pojazd z kolei zderzył się z seatem jadącym za ciężarówką, natomiast sama ciężarówka uderzyła w audi nadjeżdżające z naprzeciwka. Audi wypadło z drogi i spadło z kilkumetrowej skarpy. Śmierć na miejscu poniósł kierujący tym pojazdem 63-latek - przekazywała po wypadku nadkom. Lidia Kowalska.

Tragiczny wypadek w Przyłubiu Źródło: KMP Bydgoszcz

Kierowcy ciężarówki pobrano krew do badań i zatrzymano prawo jazdy.

Badanie przyczyn wypadku trwa nadal

Członkowie sprawdzali stan techniczny pasa drogowego, a także oznakowanie trasy, oceniając czy do powstania wspomnianych zdarzeń przyczynić się mogła niewłaściwa infrastruktura drogowa.

"W tej kwestii nie stwierdzono nieprawidłowości, które mogłyby mieć wpływ na zaistnienie tragicznego w skutkach wypadku. Jego przyczyny dalej są ustalane w ramach prowadzonego w tej sprawie postępowania" - zaznaczyła nadkom. Lidia Kowalska

