Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Po tragedii na krajowej "10" sprawdzili stan drogi i jej oznakowanie

Po tragicznym wypadku na krajowej 10 sprawdzali infrastrukturę drogową
Po tragicznym wypadku na krajowej 10 sprawdzali infrastrukturę drogową
Źródło: Kujawsko-Pomorska Policja
Policjanci oraz przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy sprawdzali miejsce wypadku w Przyłubiu (Kujawsko-Pomorskie). Zginął tam 63-letni kierujący audi. Ich zadaniem była ocena stanu technicznego drogi i jej oznakowania.

Komisja, w skład której weszli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, a także przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, spotkała się w miejscowości Przyłubie na drodze krajowej numer 10, w rejonie 289 kilometra, gdzie 23 marca 2026 roku doszło do wypadku, w którym zginęła jedna osoba.

"Standardową procedurą wdrażaną w przypadku zaistnienia zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym jest lustracja miejsca wypadku przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na trasach" - wyjaśniła nadkom. Lidia Kowalska, oficer prasowa bydgoskiej policji.

Zginął 63-letni kierowca

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragicznego zdarzenia doprowadził kierowca ciężarówki.

- Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do bocznego zderzenia z prawidłowo jadącą skodą. Ten pojazd z kolei zderzył się z seatem jadącym za ciężarówką, natomiast sama ciężarówka uderzyła w audi nadjeżdżające z naprzeciwka. Audi wypadło z drogi i spadło z kilkumetrowej skarpy. Śmierć na miejscu poniósł kierujący tym pojazdem 63-latek - przekazywała po wypadku nadkom. Lidia Kowalska.

Tragiczny wypadek w Przyłubiu
Tragiczny wypadek w Przyłubiu
Źródło: KMP Bydgoszcz

Kierowcy ciężarówki pobrano krew do badań i zatrzymano prawo jazdy.

Po tragicznym wypadku na krajowej 10 sprawdzali infrastrukturę drogową
Po tragicznym wypadku na krajowej 10 sprawdzali infrastrukturę drogową
Źródło: Kujawsko-Pomorska Policja

Badanie przyczyn wypadku trwa nadal

Członkowie sprawdzali stan techniczny pasa drogowego, a także oznakowanie trasy, oceniając czy do powstania wspomnianych zdarzeń przyczynić się mogła niewłaściwa infrastruktura drogowa.

Po tragicznym wypadku na krajowej 10 sprawdzali infrastrukturę drogową
Po tragicznym wypadku na krajowej 10 sprawdzali infrastrukturę drogową
Źródło: Kujawsko-Pomorska Policja

"W tej kwestii nie stwierdzono nieprawidłowości, które mogłyby mieć wpływ na zaistnienie tragicznego w skutkach wypadku. Jego przyczyny dalej są ustalane w ramach prowadzonego w tej sprawie postępowania" - zaznaczyła nadkom. Lidia Kowalska

Po tragicznym wypadku na krajowej 10 sprawdzali infrastrukturę drogową
Po tragicznym wypadku na krajowej 10 sprawdzali infrastrukturę drogową
Źródło: Kujawsko-Pomorska Policja
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kujawsko-Pomorska Policja

Udostępnij:
Tagi:
Drogi w PolsceWypadkiPolicjaBydgoszcz
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica