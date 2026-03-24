Jedna osoba zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło w poniedziałek po południu na 289. kilometrze drogi krajowej nr 10 w Przyłubiu w województwie kujawsko-pomorskim. Samochód ciężarowy zderzył się tam z trzema pojazdami osobowymi.
Jak poinformowała nas nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doprowadził kierowca ciężarówki.
- Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do bocznego zderzenia z prawidłowo jadącą skodą. Ten pojazd z kolei zderzył się z seatem jadącym za ciężarówką, natomiast sama ciężarówka uderzyła w audi nadjeżdżające z naprzeciwka. Audi wypadło z drogi i spadło z kilkumetrowej skarpy. Śmierć na miejscu poniósł kierujący tym pojazdem 63-latek - przekazała policjantka.
Uczelnia muzyczna żegna artystę
Według informacji podanych przez TVP3 Bydgoszcz ofiara to Janusz Ratajczak, znany bydgoski śpiewak operowy i wieloletni solista Opery Nova. Informację o jego śmierci potwierdziła Akademia Muzyczna w Łodzi, z którą tenor był związany.
Pozostali uczestnicy nie doznali żadnych obrażeń.
Opracowała Natalia Grzybowska
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Tytus Żmijewski/PAP