Ciężarówka wpadła w poślizg, tył naczepy uderzył w samochód. Nagranie

Niebezpieczna sytuacja na DK 10 w Przyłubiu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek na drodze krajowej numer 10 w Przyłubiu w powiecie bydgoskim.

- Mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków drogowych i doprowadził do kolizji z nadjeżdżającą z przeciwnego kierunku osobową toyotą. Odłamki obu pojazdów uszkodziły jadące za sprawcą kolejne ciężarowe renault. Za nim jechała scania i jej kierujący, widząc co się dzieje, odbił na pobocze, chcąc uniknąć zderzenia i tam uderzył w znak drogowy - przekazała komisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Ciężarówka wpadła w poślizg, tył pojazdu uderzył w nadjeżdżający samochód Źródło: KWP w Bydgoszczy

41-latek został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych i 10 punktami karnymi.

- Film z nagrania publikujemy ku przestrodze. To, co na nim widzimy, niech będzie dla nas wskazówką, że przy dużym natężeniu ruchu, zmieniających się warunkach, padającym deszczu czy mokrej nawierzchni nawet jeśli nie przekraczamy dozwolonej prędkości, musimy jechać z prędkością, która zapewnia nam i innym uczestnikom ruchu bezpieczną jazdę - dodała komisarz Kowalska.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo