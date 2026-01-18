Nie żyją matka i córka. Straż pożarna: prawdopodobnie to koleje ofiary czadu

Bryg. Karol Kierzkowski o obowiązkowych czujnikach czadu Źródło: TVN24

Oficer prasowy włocławskiej straży pożarnej młodszy brygadier Mariusz Bladoszewski powiedział, że sąsiedzi zaalarmowali służby o braku kontaktu z sąsiadkami we wsi Przydatki Gołaszewskie w powiecie włocławskim. - Na miejsce zostały wysłane dwa zastępy straży pożarnej. Po siłowym wejściu do środka znaleziono dwie osoby. Ratownicy stwierdzili zgon 50-letniej i 85-letniej kobiety. Prawdopodobną przyczyną ich zgonu było zatrucie tlenkiem węgla - powiedział Bladoszewski.

Dodał, że pomiary nie wykazały już obecności tlenku węgla w domu, ale w domu były urządzenia, które mogły go wydzielić i właśnie zatrucie czadem jest jedną z najpoważniejszych hipotez.

Okoliczności śmierci matki i córki wyjaśni śledztwo prokuratury.

Czad zabija

To kolejna tragedia spowodowana najprawdopodobniej przez tlenek węgla w ostatnich dniach w regionie.

W czwartek wieczorem poinformowano, że matka i troje dzieci zmarli wskutek zatrucia tlenkiem węgla w kamienicy w Śródmieściu Chełmna. Policję zaalarmowała siostra ofiary. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia wykryli urządzeniami pomiarowymi bardzo duże stężenie tlenku węgla.

- Wczoraj wieczorem udało się przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego. Udało się przesłuchać sąsiadów, a także siostrę i brata zmarłej. Zabezpieczono także zwłoki całej czwórki ofiar, a także psa, bo on także był w tym domu - powiedziała w miniony piątek rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu Izabela Oliver.

Mówiła o wszczęciu śledztwa w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. - Obecnie wykluczamy udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na ten moment oceniamy, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ustalenie, co było przyczyną tej tragedii, jeszcze potrwa. Jedną z prawdopodobnych hipotez jest zły stan piecyka gazowego, ale musimy poczekać na opinię biegłego - wskazała rzecznik prasowa toruńskiej prokuratury.

Zaplanowana sekcja zwłok

Sekcje zwłok ofiar - jak przekazała prokurator Oliver - będą przeprowadzone w poniedziałek.

Do zdarzenia doszło na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Zmarła 31-letnia matka, a także syn w wieku dwóch lat i córki w wieku 7 i 12 lat. Odkrycia dokonali strażacy. Interweniowali po zgłoszeniu rodziny, która była zaniepokojona brakiem kontaktu z krewną.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP poinformował w piątek, że w 2025 roku w wyniku zatrucia czadem zmarły w Polsce 52 osoby. Rok wcześniej tlenek węgla był przyczyną śmierci 53 osób.

Cichy zabójca

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Stosowanie autonomicznych czujek tlenku węgla stanie się obowiązkowe od 1 stycznia 2030 roku - w przypadku pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, wchodzących w skład lokali mieszkalnych, użytkowanych jako takie pomieszczenia w dniu 23 grudnia 2024 roku oraz 30 czerwca 2026 roku - w przypadku pomieszczeń mieszkalnych oraz jednostek mieszkalnych, w których są świadczone usługi hotelarskie, a także wchodzących w skład lokali użytkowych pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, użytkowanych jako takie pomieszczenia lub jednostki w dniu 23 grudnia 2024 roku.

