Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Nie żyją matka i córka. Straż pożarna: prawdopodobnie to koleje ofiary czadu

Straż pożarna
Bryg. Karol Kierzkowski o obowiązkowych czujnikach czadu
Źródło: TVN24
W sobotę wieczorem strażacy znaleźli we wsi Przydatki Gołaszewskie koło Włocławka (Kujawsko-Pomorskie) ciała 50- i 85-latki. To matka i córka, które zginęły najprawdopodobniej po zatruciu tlenkiem węgla. Jeżeli ustalenia strażaków się potwierdzą, będą to kolejne ofiary czadu w regionie, gdzie w czwartek w Chełmnie znaleziono ciała matki i trójki dzieci.

Oficer prasowy włocławskiej straży pożarnej młodszy brygadier Mariusz Bladoszewski powiedział, że sąsiedzi zaalarmowali służby o braku kontaktu z sąsiadkami we wsi Przydatki Gołaszewskie w powiecie włocławskim. - Na miejsce zostały wysłane dwa zastępy straży pożarnej. Po siłowym wejściu do środka znaleziono dwie osoby. Ratownicy stwierdzili zgon 50-letniej i 85-letniej kobiety. Prawdopodobną przyczyną ich zgonu było zatrucie tlenkiem węgla - powiedział Bladoszewski.

Przydatki Gołaszewskie
Przydatki Gołaszewskie
Źródło: GoogleMaps

Dodał, że pomiary nie wykazały już obecności tlenku węgla w domu, ale w domu były urządzenia, które mogły go wydzielić i właśnie zatrucie czadem jest jedną z najpoważniejszych hipotez.

Okoliczności śmierci matki i córki wyjaśni śledztwo prokuratury.

Czad zabija

To kolejna tragedia spowodowana najprawdopodobniej przez tlenek węgla w ostatnich dniach w regionie.

W czwartek wieczorem poinformowano, że matka i troje dzieci zmarli wskutek zatrucia tlenkiem węgla w kamienicy w Śródmieściu Chełmna. Policję zaalarmowała siostra ofiary. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia wykryli urządzeniami pomiarowymi bardzo duże stężenie tlenku węgla.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Cztery kobiety i niemowlę trafiły do szpitala

Cztery kobiety i niemowlę trafiły do szpitala

Łódź
Małe urządzenie, które ratuje życie. Jak wybrać czujkę czadu?

Małe urządzenie, które ratuje życie. Jak wybrać czujkę czadu?

Poznań

- Wczoraj wieczorem udało się przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego. Udało się przesłuchać sąsiadów, a także siostrę i brata zmarłej. Zabezpieczono także zwłoki całej czwórki ofiar, a także psa, bo on także był w tym domu - powiedziała w miniony piątek rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu Izabela Oliver.

Mówiła o wszczęciu śledztwa w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. - Obecnie wykluczamy udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na ten moment oceniamy, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ustalenie, co było przyczyną tej tragedii, jeszcze potrwa. Jedną z prawdopodobnych hipotez jest zły stan piecyka gazowego, ale musimy poczekać na opinię biegłego - wskazała rzecznik prasowa toruńskiej prokuratury.

Zaplanowana sekcja zwłok

Sekcje zwłok ofiar - jak przekazała prokurator Oliver - będą przeprowadzone w poniedziałek.

Do zdarzenia doszło na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Zmarła 31-letnia matka, a także syn w wieku dwóch lat i córki w wieku 7 i 12 lat. Odkrycia dokonali strażacy. Interweniowali po zgłoszeniu rodziny, która była zaniepokojona brakiem kontaktu z krewną.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP poinformował w piątek, że w 2025 roku w wyniku zatrucia czadem zmarły w Polsce 52 osoby. Rok wcześniej tlenek węgla był przyczyną śmierci 53 osób.

Nie żyje matka i troje dzieci. Prokuratura o "jednej z prawdopodobnych hipotez"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie żyje matka i troje dzieci. Prokuratura o "jednej z prawdopodobnych hipotez"

Cichy zabójca

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Aktualnie czytasz: Nie żyją matka i córka. Straż pożarna: prawdopodobnie to koleje ofiary czadu
Źródło: PAP

Stosowanie autonomicznych czujek tlenku węgla stanie się obowiązkowe od 1 stycznia 2030 roku - w przypadku pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, wchodzących w skład lokali mieszkalnych, użytkowanych jako takie pomieszczenia w dniu 23 grudnia 2024 roku oraz 30 czerwca 2026 roku - w przypadku pomieszczeń mieszkalnych oraz jednostek mieszkalnych, w których są świadczone usługi hotelarskie, a także wchodzących w skład lokali użytkowych pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, użytkowanych jako takie pomieszczenia lub jednostki w dniu 23 grudnia 2024 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: fotoreporter_112/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarnaTlenek węglaKujawsko-PomorskieProkuratura
Czytaj także:
Protest przeciw postawie USA w sprawie Grenlandii. Kopenhaga, 17 stycznia
"Ameryko, odczep się od nas"
Świat
shutterstock_2715815691
Siedem lekcji z Australii zanim odetniemy nastolatkom media społecznościowe
Natalia Szostak, Justyna Suchecka
Pożar w Targanicach
Pożar na weselu, cztery osoby w szpitalu
Kraków
imageTitle
Historyczny dzień młodego polskiego skoczka. "Zastrzyk adrenaliny"
EUROSPORT
Donald Trump przed wylotem do Michigan
Groźby Trumpa, umowa, "europejskie Oscary"
To warto wiedzieć
imageTitle
Dublet Prevca w Sapporo. Tomasiak zrehabilitował się za wpadkę
EUROSPORT
imageTitle
Niedzielny konkurs na Okurayamie miał tego samego bohatera
EUROSPORT
imageTitle
Snookerowi bogowie byli z Wilsonem. Wu Yize zapłacił najwyższą cenę
Najnowsze
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Niedziela pod znakiem słońca i mrozu
METEO
imageTitle
Czołówka Premier League pogubiła punkty. Szansa przed drużyną Polaka
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Euro. Faworyci pokonani po fatalnym błędzie trenera
EUROSPORT
imageTitle
Osaka na kolizyjnym kursie ze Świątek. Chwali Wiktorowskiego
EUROSPORT
Stellan Skarsgard i Renate Reinsve
"Europejskie Oscary" przyznane. Polka wśród nagrodzonych
Kultura i styl
imageTitle
Show Bayernu w hicie. Rezerwowy wypracował cztery gole
EUROSPORT
Mróz
Ostrzeżenia IMGW. Niebezpieczny mróz w połowie kraju
METEO
imageTitle
Nieprawdopodobny wynik w meczu Francuzów. Padł rekord mistrzostw
EUROSPORT
Góry otaczające miejscowość Bad Hofgastein w Austrii - zdj. poglądowe
Lawiny w alpejskich kurortach. Zginęło pięć osób
METEO
Pożar w Myjomicach
Tragedia w Myjomicach. Biegły wskazał przyczynę pożaru
Poznań
MiG-29
"Polska podjęła decyzję". Ostatnie MiG-i za technologie dronowe
Artur Molęda
imageTitle
Podwójny sukces polskich bobsleistek. Podium w zawodach i bilety na igrzyska
EUROSPORT
imageTitle
Zabrakło 0,11 sekundy. Polak otarł się o podium mistrzostw Europy
EUROSPORT
Szymon Hołownia
"Brak chęci" u Hołowni. Petru o kulisach obrad w Polsce 2050
Polska
imageTitle
Hiszpanie z kolejną wygraną. Widoczni gracze z polskiej ligi
EUROSPORT
Zima, śnieg, noc
Noc będzie pogodna, ale trzeba się ciepło ubrać
METEO
imageTitle
Niesamowite zwroty akcji w Mastersie. Mistrz powrotów pierwszym finalistą
EUROSPORT
Płetwal błękitny
Limity prędkości w Kalifornii. Mają chronić... walenie
METEO
imageTitle
Polacy wypożyczyli samochód z muzeum. Wygrali nim Dakar Classic
EUROSPORT
Podpisanie umowy z Mercosurem
Unia Europejska podpisała umowę handlową z Mercosur
Świat
imageTitle
Solidny wynik polskiego biathlonisty. Samuelsson najlepszy w Ruhpolding
EUROSPORT
Brigitte Macron za konsolą dj-ską
Pierwsza DJ-ka Francji. Brigitte Macron porwała dzieci do tańca
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica