Staranował ogrodzenie i wpadł na posesję. 20-latek trafił do szpitala

20-latek wjechał w prywatną posesję Źródło: Arkadiusz Lorbiecki Tucholanin.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wszystko działo się w czwartek w nocy w Pruszczu (województwo kujawsko-pomorskie).

- Policjanci wstępnie ustalili, że 20-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego utracił panowaniem nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie pobliskiej posesji - przekazał nam asp. Łukasz Tomaszewski z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

Samochód wpadł na prywatną posesję Źródło: Arkadiusz Lorbiecki Tucholanin.pl

Kierowca trafił do szpitala

Jak dodał, 20-latek był trzeźwy. Trafił do szpitala na badania.

- Policjanci wykonali oględziny rozbitego auta i miejsca. Zebrany materiał dowodowy pozwoli ustalić dokładne okoliczności tego zdarzenia - podsumował Tomaszewski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD