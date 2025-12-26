Staranował ogrodzenie i wpadł na posesję. 20-latek trafił do szpitala

Wszystko działo się w czwartek w nocy w Pruszczu (województwo kujawsko-pomorskie).
- Policjanci wstępnie ustalili, że 20-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego utracił panowaniem nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie pobliskiej posesji - przekazał nam asp. Łukasz Tomaszewski z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.
Kierowca trafił do szpitala
Jak dodał, 20-latek był trzeźwy. Trafił do szpitala na badania.
- Policjanci wykonali oględziny rozbitego auta i miejsca. Zebrany materiał dowodowy pozwoli ustalić dokładne okoliczności tego zdarzenia - podsumował Tomaszewski.
Autorka/Autor: MAK
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Arkadiusz Lorbiecki Tucholanin.pl