Profesor Cichosz, teorie spiskowe i promocja kontrowersyjnego mleka, o którym mówimy od miesięcy

Kluczowe fakty:

W lutym tego roku na tvn24.pl opublikowaliśmy reportaż o tym, że od ośmiu lat w Polsce sprzedawane jest mleko dla dzieci Smilk. Ani sanepid ani prokuratura nie były przez ten czas w stanie skutecznie zablokować dystrybucji tego produktu.

Problem Smilka nie polega na tym, że jest on szkodliwy – tego nie wiemy. Ale jest sprzedawany poza kontrolą i bez zgód odpowiednich instytucji.

Prokuratura już od 2021 roku sprawdza, czy dystrybutor nie dopuścił się oszustwa. Jak się dowiadujemy, na przełomie grudnia i stycznia mają zostać podjęte "ważne decyzje procesowe".

Twórca marki, przedsiębiorca z Nakła nad Notecią twierdzi, że jego problemy są efektem "spisku międzynarodowych koncernów, na usługach których są publiczne instytucje". Dokładnie z takim samym spiskowym przekazem wystąpiła u Rymanowskiego prof. Grażyna Cichosz, która przez przedsiębiorcę nazywana była "dobrym duchem mleka Smilk".