Profesor Cichosz, teorie spiskowe i promocja kontrowersyjnego mleka, o którym mówimy od miesięcy

Kluczowe fakty:
- W lutym tego roku na tvn24.pl opublikowaliśmy reportaż o tym, że od ośmiu lat w Polsce sprzedawane jest mleko dla dzieci Smilk. Ani sanepid ani prokuratura nie były przez ten czas w stanie skutecznie zablokować dystrybucji tego produktu.
- Problem Smilka nie polega na tym, że jest on szkodliwy – tego nie wiemy. Ale jest sprzedawany poza kontrolą i bez zgód odpowiednich instytucji.
- Prokuratura już od 2021 roku sprawdza, czy dystrybutor nie dopuścił się oszustwa. Jak się dowiadujemy, na przełomie grudnia i stycznia mają zostać podjęte "ważne decyzje procesowe".
- Twórca marki, przedsiębiorca z Nakła nad Notecią twierdzi, że jego problemy są efektem "spisku międzynarodowych koncernów, na usługach których są publiczne instytucje". Dokładnie z takim samym spiskowym przekazem wystąpiła u Rymanowskiego prof. Grażyna Cichosz, która przez przedsiębiorcę nazywana była "dobrym duchem mleka Smilk".
- W rozmowie z nami prof. Cichosz mówiła między innymi o zaplanowanym i systemowym zmniejszaniu ilorazu inteligencji u Polaków (poprzez wpływanie na skład produktów spożywczych) oraz o planie depopulacji planety. Ponieważ jednak głoszone przez nią tezy nijak się miały do informacji przekazywanych przez uznane autorytety w swoich dziedzinach - nie przytaczaliśmy obszernie jej hipotez.
Wywiad profesor Grażyny Cichosz u Bogdana Rymanowskiego trwał blisko półtorej godziny. W momencie publikacji tego tekstu ma ponad 2,7 miliona odtworzeń. W tym czasie technolog żywności wypowiedziała wiele tez, które o 180 stopni różnią się od informacji przekazywanych przez ekspertów w swoich dziedzinach. Rozmówczyni znanego dziennikarza mówiła między innymi o "największym przekręcie dietetycznym XXI wieku", jakim ma być genetycznie modyfikowana soja, której spożycie może prowadzić do problemów natury psychicznej.