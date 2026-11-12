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Kujawsko-Pomorskie

Pasażerowie poczuli spaleniznę, potem zgasło światło. Jest nagranie

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Pożar pociągu. 150 pasażerów ewakuowanych
Pożar pociągu na stacji Brzoza pod Bydgoszczą
Źródło wideo: Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
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Pożar pociągu linii regionalnych na stacji Brzoza koło Bydgoszczy. Jeden z pasażerów relacjonuje, że po wyłączeniu zasilania drzwi się zablokowały i podróżni musieli otworzyć je siłą. Nagrania otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło około godz. 7.50 w pociągu REG 55239 relacji Inowrocław-Włocławek. Jak relacjonuje pan Tomasz, który przesłał nagrania na Kontakt24, pasażerowie w pewnym momencie poczuli zapach spalenizny.

- Do pociągu wsiedliśmy razem z żoną. W pewnym momencie faktycznie zaczęło być lekko czuć spaleniznę, ale początkowo nikt się tym szczególnie nie przejął, ponieważ to się zdarza, kiedy drzwi się otwierają i z zewnątrz można poczuć smog. Natomiast niedługo później zapach stał się bardziej intensywny, więc powiedziałem żonie, abyśmy przeszli kawałek dalej. Przesunęliśmy się około pięciu metrów i było lepiej - relacjonuje pan Tomasz.

Zablokowane drzwi

Pociąg zatrzymał się na stacji Brzoza koło Bydgoszczy.

- Kiedy pociąg zatrzymał się na stacji w Brzozie, ktoś w przedziale krzyknął, żeby wysiadać, po chwili zobaczyłem również biegnącego konduktora. Na moment zgasło światło, ale po paru sekundach się włączyło. Zdążyłem wysiąść na zewnątrz, ale kiedy odwróciłem się, żeby pomóc żonie, zasilanie znów się wyłączyło i wszystkie drzwi się zamknęły - relacjonuje pan Tomasz.

Klatka kluczowa-847884
Pożar w pociągu. Pasażerowie próbują wydostać się z wagonu
Źródło: Kontakt24

Mężczyzna próbował, jak mówi, zerwać plombę.

- Bezskutecznie. Udało mi się dopiero przy drugich drzwiach, a później z pomocą dwóch innych mężczyzn udało się otworzyć drzwi i wypuścić ludzi na zewnątrz - dodaje pasażer.

W pociągu było 150 osób

Rzecznik prasowy POLREGIO Karol Jakubowski potwierdza, że w składzie pojawiło się zadymienie i interweniowała straż pożarna.

- Obsługa pociągu zauważyła zadymienie i wezwała na miejsce straż pożarną. Na czas akcji gaśniczej wyłączone zostało napięcie sieci trakcyjnej. W tym czasie w pociągu było około 150 pasażerów. Wszystkie osoby opuściły skład. Strażacy ugasili pożar około godziny 9. Ruch na trasie został przywrócony około 11 - mówi Karol Jakubowski.

Nikt z pasażerów nie ucierpiał. Biegli ustalają przyczyny pożaru. Według wstępnych i nieoficjalnych informacji, mogło to być zwarcie instalacji elektrycznej.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
pociągipożarBydgoszcz
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