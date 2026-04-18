Kujawsko-Pomorskie

Ogień i dym nad miastem. Jest zarzut dla jednego z lokatorów spalonego budynku

Strażacy gaszą pożar przy ulicy Łochowskiej w Bydgoszczy
Pożar domu przy ulicy Łochowskiej w Bydgoszczy
Źródło: OSP Bydgoszcz - Fordon
W związku z piątkowym pożarem przy ul. Łochowskiej w Bydgoszczy policja zatrzymała 55-latka, który miał doprowadzić do zdarzenia. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa i został objęty policyjnym dozorem. Może trafić do więzienia na kilka lat.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Prawdopodobną przyczyną piątkowego pożaru, który wybuchł w jednym z domów wielorodzinnych przy ul. Łochowskiej w Bydgoszczy było zapalenie się sadzy w kominie. Do zdarzenia miało dojść po tym, jak jeden z mieszkańców rozpalił w piecu.

- 55-letni lokator próbował sam gasić pożar, ale nie udało mu się i ogień szybko się rozprzestrzenił - przekazała Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Policja zatrzymała go do sprawy. Początkowo wszczęła przeciwko mężczyźnie postępowanie z artykułu, mówiącego o narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Po konsultacji z prokuratorem nastąpiła zmiana kwalifikacji czynu na artykuł dotyczący nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub mieniu w wielkich rozmiarach - przekazała Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności nawet do pięciu lat. Prokurator na razie zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór.

Kłęby dymu widoczne z daleka

Przypomnijmy, że zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w piątek około godziny 17.30. Ogień szybko się rozprzestrzenił, a kłęby dymu były widoczne z odległych części miasta.

Strażacy gasili pożar przy ulicy Łochowskiej w Bydgoszczy
Źródło: OSP Bydgoszcz - Fordon
Ogień szybko rozprzestrzenił się na dach budynku
Źródło: KM PSP Bydgoszcz 

- Pierwsze zawiadomienie, które do nas wpłynęło, mówiło o dużym zadymieniu na poddaszu i zapalonej sadzy - poinformował Karol Smarz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Pożar w Bydgoszczy
Źródło: OSP Bydgoszcz - Fordon

W akcji brało udział 16 zastępów ratowniczo-gaśniczych - ponad 60 strażaków. Z płonącego domu strażacy ewakuowali trzy osoby, w tym niemowlę. Dziesięcioro innych mieszkańców opuściło budynek samodzielnie jeszcze przed przyjazdem służb. Pożar strażacy opanowali około północy.

Akcja gaśnicza trwała całą noc
Źródło: KM PSP Bydgoszcz 

- To był trudny pożar ze względu na duże zadymienie. Po wielu godzinach ogień został ugaszony, ale trwają prace rozbiórkowe poddasza i dachu budynku. Obiekt w tej chwili nie nadaje się do zamieszkania. Straty będą liczone w milionach, bo w budynku było 12 mieszkań - dodał Karol Smarz.

Pożar domu w Bydgoszczy
Źródło: Kontakt24/ Magdalena

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniło 21 pogorzelcom nocleg. W pożarze nikt nie ucierpiał.

Ogień gasiło ponad 60 strażaków
Źródło: KM PSP Bydgoszcz 
Źródło zdjęcia głównego: OSP Bydgoszcz - Fordon

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica