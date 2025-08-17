Zderzenie z kamperem na przejeździe kolejowym, zginęła kobieta

Toruń Źródło: Maps Google

Do wypadku doszło w niedzielę rano na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia pociągu relacji Olsztyn-Bydgoszcz z kamperem. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła 67-letnia kobieta, natomiast 67-letni mężczyzna, również podróżujący tym pojazdem, został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Grudziądzu – przekazał Sebastian Pypczyński z biura prasowego toruńskiej komendy policji.

Policjant, pytany o to, kto kierował kamperem, przekazał, że na razie nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Samochód został zbyt zniszczony.

Pasażerowie pociągu czekają na przesiadkę

W pociągu podróżowało kilkadziesiąt osób (wstępne ustalenia policji mówią o około 30), nikt nie odniósł obrażeń. – Pasażerowie pociągu zostaną zabrani przez pociąg pospieszny i zostaną przetransportowani do najbliższej stacji w Toruniu, gdzie będzie na nich czekał inny skład – wyjaśnił Pypczyński.

Jak przekazał policjant, tor w kierunku Torunia jest zablokowany.

- Na miejscu pracują policjanci, okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia będą ustalane w toku śledztwa – zapowiedział.

