Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Samochód spłonął, kierowca nie żyje

Zakładałem, że wszystko może się zdarzyć. Nawet jeśli podsłuchiwali przez trzy czy cztery ostatnie dni, to na wynik wyborów to nie wpłynęło, na wynik powołania koalicji też to nie wpłynie - zapewniał w TVN24 Włodzimierz Czarzasty, jeden z liderów Lewicy. Mówił o słowach byłego szefa CBA Pawła Wojtunika, który zasugerował, że służby tuż przed wyborami mogły podsłuchiwać opozycję.