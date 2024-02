Nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a później wyprzedzał. Nagranie

czytaj dalej

W oparciu o informacje, które otrzymałem od PKW, wystąpię z pismem do Moniki Pawłowskiej z pytaniem, czy korzysta ze swojego prawa do pierwszeństwa do objęcia mandatu po byłym pośle Mariuszu Kamińskim – przekazał na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany na sejmowym korytarzu przez reportera TVN24 Radomira Wita, czy widzi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika kandydujących do Parlamentu Europejskiego. - Widzę, ale żadnej decyzji w tej sprawie nie ma - odparł. Relacja w tvn24.pl.