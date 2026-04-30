Kujawsko-Pomorskie

Pies porzucony nad jeziorem, był w zamkniętym plecaku

Zamknęła psa w plecaku i porzuciła
Do zdarzenia doszło w powiecie chełmińskim
Nad Jeziorem Starogrodzkim (województwo kujawsko-pomorskie) znaleziono psa zamkniętego w plecaku. Zwierzę udało się uratować, a policjanci dotarli do kobiety, która usłyszała już zarzut.

W rejonie Jeziora Starogrodzkiego w powiecie chełmińskim (woj. kujawsko-pomorskie) biegacz znalazł psa zamkniętego w plecaku. Zwierzak nie mógł się poruszać, był w bardzo złym stanie.

Pies był pozbawiony możliwości ruchu i wody
Źródło: KWP Bydgoszcz

Mężczyzna natychmiast powiadomił służby. Dzięki jego szybkiej reakcji psa udało się uratować.

Psa zamkniętego w plecaku uratował biegacz
Źródło: KWP Bydgoszcz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zarzut dla 37-latki

Sprawą zajęli się policjanci, którzy ustalili osobę odpowiedzialną za porzucenie zwierzęcia. Okazała się nią 37-letnia mieszkanka Chełmna. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem.

Grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności.

