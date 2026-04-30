Pies porzucony nad jeziorem, był w zamkniętym plecaku
W rejonie Jeziora Starogrodzkiego w powiecie chełmińskim (woj. kujawsko-pomorskie) biegacz znalazł psa zamkniętego w plecaku. Zwierzak nie mógł się poruszać, był w bardzo złym stanie.
Mężczyzna natychmiast powiadomił służby. Dzięki jego szybkiej reakcji psa udało się uratować.
Zarzut dla 37-latki
Sprawą zajęli się policjanci, którzy ustalili osobę odpowiedzialną za porzucenie zwierzęcia. Okazała się nią 37-letnia mieszkanka Chełmna. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem.
Grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności.
