Kujawsko-Pomorskie Pies porzucony nad jeziorem, był w zamkniętym plecaku Oprac. Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło w powiecie chełmińskim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W rejonie Jeziora Starogrodzkiego w powiecie chełmińskim (woj. kujawsko-pomorskie) biegacz znalazł psa zamkniętego w plecaku. Zwierzak nie mógł się poruszać, był w bardzo złym stanie.

Pies był pozbawiony możliwości ruchu i wody Źródło: KWP Bydgoszcz

Mężczyzna natychmiast powiadomił służby. Dzięki jego szybkiej reakcji psa udało się uratować.

Psa zamkniętego w plecaku uratował biegacz Źródło: KWP Bydgoszcz

Zarzut dla 37-latki

Sprawą zajęli się policjanci, którzy ustalili osobę odpowiedzialną za porzucenie zwierzęcia. Okazała się nią 37-letnia mieszkanka Chełmna. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem.

Grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności.

