Tragedia na pasach, nie żyje mężczyzna
Do wypadku doszło w sobotni wieczór na przejściu dla pieszych na ulicy Laubitza w Inowrocławiu.
- Jeden z kierowców zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić przechodzącego przez nie mężczyznę. Drugi z nich, jadący sąsiednim pasem, ominął pojazd, nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił 32-latka - przekazała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Był trzeźwy.
Policjanci zatrzymali go kilka godzin po wypadku w miejscowości Gniewkowo.
W niedzielę 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl
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