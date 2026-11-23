Kujawsko-Pomorskie Tragedia na pasach, nie żyje mężczyzna Oprac. Michał Malinowski |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Inowrocławiu

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Do wypadku doszło w sobotni wieczór na przejściu dla pieszych na ulicy Laubitza w Inowrocławiu.

- Jeden z kierowców zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić przechodzącego przez nie mężczyznę. Drugi z nich, jadący sąsiednim pasem, ominął pojazd, nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił 32-latka - przekazała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Tragiczny wypadek w Inowrocławiu Źródło zdjęcia: KPP w Inowrocławiu

Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Był trzeźwy.

Policjanci zatrzymali go kilka godzin po wypadku w miejscowości Gniewkowo.

W niedzielę 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.