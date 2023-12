Strażak zginął podczas poszukiwań Grzegorza B. Śledztwo przeniesione do Bydgoszczy

Do wypadku, w którym zginął strażak Bartosz Błyskal, doszło 1 listopada, w trakcie poszukiwań Grzegorza B., które były prowadzone w zbiorniku wodnym Lepusz w Gdyni. 27-latek należał do Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Gdańsk".

Śledztwo przejmuje bydgoska prokuratura

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Prokurator na początku grudnia zwrócił się z wnioskiem do prokuratury nadrzędnej o rozważanie przekazania sprawy do innej jednostki prokuratury spoza okręgu. - Chodzi tu w szczególności o ewentualne unikniecie zarzutów co do braku bezstronności prokuratorów, którzy prowadzą postępowanie - wyjaśniła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk.