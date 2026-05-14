Kujawsko-Pomorskie Po wykluczeniu Tomasza Lenza jest tymczasowy szef lokalnych struktur KO Michał Malinowski

Senator Tomasz Lenz przystał być członkiem partii i klubu parlamentarnego KO. Został wykluczony na wniosek Donalda Tuska. To pokłosie historii opisanej przez Wirtualną Polskę i kary nałożonej przez NFZ na szpital w Aleksandrowie Kujawskim po tym, jak w placówce przeprowadzono zabieg u syna senatora poza obowiązującymi procedurami.

Zbigniew Konwiński, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, mówił kilka dni temu w programie "News Michalskiego" w TVN24+, że decyzja prezydium partii w tej sprawie Lenza zapadła w "trybie obiegowym", a wykluczenie z partii jest "równoznaczne" z wykluczeniem z klubu parlamentarnego.

Polityk KO był pytany, kto zastąpi Lenza na funkcji szefa regionu. - Zgodnie ze statutem Koalicji Obywatelskiej te obowiązki przejmuje najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący z zarządu regionu. Możliwe jest też powierzenie tej funkcji innemu wiceprzewodniczącemu przez zarząd - wyjaśnił.

Do czasu wyboru nowego przewodniczącego, tymczasowo tę funkcję powierzono Markowi Wojtkowskiego, byłemu prezydentowi Włocławka, a obecnie członkowi zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.

- Jestem zobowiązany do tego, by zwołać zarząd. Chciałbym to zrobić do końca maja. Później zarząd spośród czterech wiceprzewodniczących wybiera szefa regionu. Jeśli nie zgłosi się żaden kontrkandydat, wówczas nie będzie potrzeby przeprowadzenia głosowania. Wtedy z automatu zostaję na stanowisku szefa regionu. Natomiast, gdy kandydat się zgłosi, będzie trzeba przeprowadzić głosowanie i bezwzględną większością głosów zostanie wybrany nowy szef regionu. To wynika ze statutu Koalicji Obywatelskiej - mówi Marek Wojtkowski w rozmowie z tvn24.pl

Wojtkowski nie ukrywa, że dla lokalnych struktur KO to trudna sytuacja. Dodaje jednak, że takie decyzje musiały zapaść.

- Wychodzę z założenia, że jak mleko się wylało, to należy ponieść konsekwencje. Marszałek Piotr Całbecki powiedział w jednym z wywiadów, że senator miał złych doradców i ja się pod tym podpisuję. To może zdarzyć się każdemu, ale trzeba wyjść i przeprosić. Pójście w zaparte nie było właściwe, tym bardziej, że mamy do czynienia z doświadczonym politykiem - podsumował Marek Wojtkowski.

W kujawsko-pomorskim zarządzie regionu kujawsko-pomorskiego poza Markiem Wojtkowskim funkcje wiceprzewodniczących pełnią obecnie: wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Brejza.

