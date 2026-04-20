Płonie hala produkcyjna. Na miejscu kilkudziesięciu strażaków
Informacja o pożarze wpłynęła do włocławskich strażaków w poniedziałek po godzinie 6.
"Pożar hali produkcyjnej. Brak informacji o osobach poszkodowanych" - podała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
Jak przekazał brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, sytuacja nie została jeszcze opanowana.
- Palą się zmagazynowane w hali produkcyjnej materiały. Magazyn należał do firmy zajmującej się produkcją gryzaków dla psów i karmy dla zwierząt. To produkty łatwopalne - przekazał brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
Na miejscu pracuje 20 zastępów straż pożarnej.
