Kujawsko-Pomorskie Płonie hala produkcyjna. Na miejscu kilkudziesięciu strażaków

Do zdarzenia doszło w powiecie włocławskim Źródło: Google Earth

Informacja o pożarze wpłynęła do włocławskich strażaków w poniedziałek po godzinie 6.

"Pożar hali produkcyjnej. Brak informacji o osobach poszkodowanych" - podała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

godz. 06:24 Dziardonice 15a, powiat włocławski. Pożar hali produkcyjnej. Brak informacji o osobach poszkodowanych. DK91 262 km zablokowana. W działaniach udział bierze 20 zastępów straży. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) April 20, 2026 Rozwiń

Jak przekazał brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, sytuacja nie została jeszcze opanowana.

- Palą się zmagazynowane w hali produkcyjnej materiały. Magazyn należał do firmy zajmującej się produkcją gryzaków dla psów i karmy dla zwierząt. To produkty łatwopalne - przekazał brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Na miejscu pracuje 20 zastępów straż pożarnej.

