Samochód spadł z wiaduktu na tory pod jadący pociąg. Kierowca uciekł

Do zdarzenia doszło w powiecie świeckim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 23 w miejscowości Pięćmorgi (województwo kujawsko-pomorskie).

- Kierujący volkswagenem passatem przebił barierę na wiadukcie i zsunął się na tory uszkadzając sieć trakcyjną - mówi nam mł. asp. Małgorzata Frukacz, p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Dodaje, że kierowca wydostał się z pojazdu i uciekł. Po chwili w auto uderzył pociąg relacji Gdynia Główna - Bydgoszcz. W środku było 80 osób. Nikomu nic poważnego się nie stało.

Zatrzymali 44-latka

Jak mówi mł. asp. Małgorzata Frukacz, policjantom udało się zatrzymać podejrzewanego 44-letniego mężczyznę. Kiedy wpadł w ręce funkcjonariuszy, był trzeźwy. Została mu jednak pobrana krew do badań.

Czynności z mężczyzną odbędą się jeszcze w poniedziałek albo we wtorek.

O zdarzeniu jako pierwsza poinformowała Gazeta Pomorska.