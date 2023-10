Pędził 156 km/h, nie miał zapiętych pasów. Stracił prawo jazdy, zapłaci 2600 złotych mandatu

czytaj dalej

Dzień po operacji wszczepienia rozrusznika serca w Górnośląskim Centrum Medycznym stuleni Józef Pułecki wrócił do domu. - Serce zaczęło bić z przerwami. Profesor bardzo szybko zdiagnozował, co to jest i zdecydował, że jedyny ratunek, żeby poprawić tę arytmię, to zastosować rozrusznik - opowiada pacjent.