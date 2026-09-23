Góry Polacy weszli na niezdobyty szczyt w Pakistanie. "Jestem bardzo przejęty" Oprac. Damian Nowicki |

Pakistan oczami podróżnika Źródło wideo: Dzień Dobry TVN Źródło zdj. gł.: Archiwum prywatne

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Marcin Pawłowski, czyli muzyk, kompozytor, aranżer i producent muzyczny znany pod pseudonimem Pawbeats poinformował o zdobyciu wierzchołka w rejonie gór Ghujerab w Północnym Karakorum. Pakistański szczyt mierzy 5270 metrów nad poziomem morza i jak się okazało, nigdy wcześniej nie był zaliczony.

- Jestem bardzo przejęty, nie wiem, chyba dumny, ale dotrze to do mnie za jakiś czas - napisał w emocjonalnym poście na Facebooku. W wyprawie towarzyszyli mu influencer i podróżnik Jakub "Patec" Patecki oraz tragarz wysokogórski Nazir Sadpara.

Bydgoski muzyk zdobył nieznany szczyt w Pakistanie

O planach zdobycia niezdobytego wcześniej szczytu w Pakistanie informowali wcześniej, ale na kilka dni przed atakiem zamilkli w związku z trudnymi warunkami pogodowymi. Przed nimi jeszcze podejście na bezimienny sześciotysięcznik, który był głównym celem wyprawy.

Co do zasady to zdobywcy szczytu bez nazwy mają prawo do nazwania go, ale "Pawbeats" nie podał jakoby miał takie zamiary. Muzyk poinformował, że są bezpieczni i szczęśliwi odpoczywają, a potem ruszą w dalszą trasę. "Dzień/dwa dni regeneracji i ruszamy w dolinę jeszcze głębiej" - zapewnili na Instagramie. Postępy ich wyprawy można śledzić na ich mediach społecznościowych.

Dla Pateckiego jest to kolejne górskie osiągnięcie w podróżniczej karierze. W 2024 roku rozpoczął projekt zdobywania Korony Ziemi, który zaczął od wejścia na wierzchołek Mount Everestu. Rok później zaliczył kolejno Masyw Vinsona, Aconcaguę, Kilimandżaro, Piramidę Carstensza, Mount McKinley, Mont Blanc oraz Górę Kościuszki. 6 grudnia 2025 roku ogłosił zdobycie Elbrusu, ostatniego z dziewięciu szczytów.