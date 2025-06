"Takie manewry to częsta przyczyna kolizji i wypadków"

Kierowca złamał przepisy ruchu drogowego

Do zdarzenia doszło na początku marca w godzinach porannych w miejscowości Osielsko w powiecie bydgoskim. Na nagraniu, które trafiło do bydgoskich policjantów, widać, jak na skrzyżowaniu kierujący samochodem osobowym z pasa do skrętu w lewo, pojechał na wprost.

- Tego rodzaju zachowania wśród kierowców mają charakter nagminny. Najczęściej wynikają z pośpiechu, są celowe, a kierujący w ten właśnie sposób usiłują ominąć korek. Tym razem na skutek tak nieodpowiedzialnego zachowania na szczęście nikt nie ucierpiał. Jednak tego typu manewry są częstą przyczyną kolizji i wypadków drogowych - tłumaczy

Źródło: KWP w Bydgoszczy

Policjantom udało się dotrzeć do kierującego. Ukarali go mandatem w kwocie 500 złotych.

