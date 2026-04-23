Cenckiewicz złożył rezygnację
Kujawsko-Pomorskie

Wielka akcja przeciwko pedofilom. Usłyszeli już wyroki

Operacja Fever
Operacja FEVER
Źródło: CBZC
11 państw, setki zaangażowanych policjantów i 166 zatrzymanych osób - to efekt wielkiej policyjnej akcji w ramach operacji "FEVER" skierowanej przeciwko siatce pedofilskiej. Zatrzymani mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie już usłyszeli wyroki.

Operacja "FEVER" to największa operacja w historii Centralneego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zorganizowana we współpracy z Komendą Główną Policji. Tylko w Polsce zaangażowane było w nią niemal 600 policjantów. W marcu zatrzymano w sumie 166 osób, z czego 98 w naszym kraju. Pięcioro z nich to mieszkańcy wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. Jak informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, wobec wszystkich zatrzymanych skierowano do sądów akty oskarżenia. Co więcej, wszyscy zdążyli już usłyszeć wyroki.

- W toku prowadzonych śledztw poddano oględzinom zabezpieczone w trakcie przeszukań miejsc zamieszkania sprawców nośniki elektroniczne. Wyniki tych czynności skutkowały, w kilku wypadkach, uzupełnieniem pierwotnie przedstawionych zarzutów związanych z rozpowszechnianiem treści pornograficznych z udziałem małoletnich - wyjaśnia Adamska-Okońska.

Źródło: CBZC

Nawet trzyletnia odsiadka

Sprawami zajmowały się Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Sąd Rejonowy w Kwidzynie i Wydział Zamiejscowy w Świdwinie Sądu Rejonowego w Białogardzie.

- We wszystkich sprawach uzyskano prawomocne wyroki skazujące. Wobec oskarżonych wymierzono różne rodzajowo kary - od ograniczenia wolności po karę trzech lat pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Sądy - na wniosek prokuratorów - orzekały także środki karne w postaci zakazów zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów oraz prowadzenia działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi, zakazów przebywania w placówkach zajmujących się działalnością związaną z wychowaniem i edukacją małoletnich, a także świadczenia pieniężne w kwotach od 10 tysięcy do 15 tysiecy złotych oraz przepadki zabezpieczonego sprzętu - wymienia Adamska-Okońska.

Kara za publiczne prezentowanie treści pornograficznych wynosi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Europol

Jednym z elementów FEVER była operacja "Kidflix", którą Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości realizowało wspólnie z policją niemiecką. Służby zamknęły jedną z największych pedofilskich platform streamingowych na świecie.

"Od kwietnia 2022 r. do marca na platformie zalogowało się około 1,8 miliona użytkowników na całym świecie. 11 marca serwer, na którym było wówczas ok. 72 tys. filmów, zajęły władze niemieckie i holenderskie" – przekazywał komisarz Marcin Zagórski, rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Policjanci CBZC dotarli do 12 osób, które korzystały z tego serwisu. Część z nich usłyszało zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pedofilskich.

Europol poinformował, że platformę cyberprzestępcy założyli w 2021 r. Szybko stała się ona jednym z najpopularniejszych serwisów wykorzystywanych przez pedofilów. Za jego pośrednictwem użytkownicy za opłatą pobierali i odtwarzali filmy przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.

Według komunikatu tej agencji w czasie działania platformy ukazało się na niej ok. 91 tys. nagrań wideo o łącznym czasie trwania wynoszącym 6288 godzin. Co godzinę w serwisie pojawiały się średnio ponad trzy nowe nagrania.

Wiele z nich było wcześniej nieznanych organom ścigania. W przeciwieństwie do innych znanych platform tego typu, Kidflix umożliwiał użytkownikom nie tylko pobieranie, ale także streaming plików wideo.

Użytkownicy dokonywali płatności za pomocą kryptowalut, które następnie były przeliczane na tokeny. Przez przesyłanie materiałów, weryfikację tytułów i opisów filmów oraz przypisywanie do nich kategorii, przestępcy mogli zarabiać tokeny, które następnie wykorzystywane były do oglądania treści. Każdy film był przesyłany w wielu wersjach – o niskiej, średniej i wysokiej jakości – co pozwalało przestępcom na podglądanie treści i płacenie opłaty za odblokowanie wersji o wyższej jakości.

To już szósta operacja CBZC tego typu w ciągu ostatnich dwóch lat. W trakcie poprzednich pięciu przedstawiono zarzuty ponad 280 osobom w wieku 16 –78 lat. Zabezpieczono ponad 2 miliony plików o charakterze pedofilskim.

Wykorzystywanie seksualne dzieci (CSE) pozostaje wciąż jednym z kluczowych zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa UE - infomuje Europol po sprawozdaniu z oceny zagrożeń wynikających z poważnej zorganizowanej przestępczości w UE (EU-SOCTA).

Do współpracy w operacji FEVER, wspieranej przez Europol i J-CAT, Polacy zaprosili 11 państw: Danię, Estonię, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Łotwę, Rumunię, Hiszpanię, Szwecję i Bułgarię. Swój udział na poziomie międzynarodowym miała Wielka Brytania (NCA) i Stany Zjednoczone (FBI), a także amerykański Departament Śledczy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI) oraz Narodowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC) – prywatna organizacja non-profit założona w 1984 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych. W operacji uczestniczył także Departament do Spraw Cyberprzestępczości i Informacji Prokuratury Krajowej oraz prokuratorzy z całego kraju.

Aby skuteczniej uderzyć w internetową przestępczość, działania CBZC prowadzone były wspólnie z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP oraz z policjantami KSP i komend wojewódzkich z Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Wrocławia i Gorzowa Wielkopolskiego.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica