Kujawsko-Pomorskie Wielka akcja przeciwko pedofilom. Usłyszeli już wyroki

Operacja FEVER Źródło: CBZC

Operacja "FEVER" to największa operacja w historii Centralneego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zorganizowana we współpracy z Komendą Główną Policji. Tylko w Polsce zaangażowane było w nią niemal 600 policjantów. W marcu zatrzymano w sumie 166 osób, z czego 98 w naszym kraju. Pięcioro z nich to mieszkańcy wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. Jak informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, wobec wszystkich zatrzymanych skierowano do sądów akty oskarżenia. Co więcej, wszyscy zdążyli już usłyszeć wyroki.

- W toku prowadzonych śledztw poddano oględzinom zabezpieczone w trakcie przeszukań miejsc zamieszkania sprawców nośniki elektroniczne. Wyniki tych czynności skutkowały, w kilku wypadkach, uzupełnieniem pierwotnie przedstawionych zarzutów związanych z rozpowszechnianiem treści pornograficznych z udziałem małoletnich - wyjaśnia Adamska-Okońska.

Nawet trzyletnia odsiadka

Sprawami zajmowały się Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Sąd Rejonowy w Kwidzynie i Wydział Zamiejscowy w Świdwinie Sądu Rejonowego w Białogardzie.

- We wszystkich sprawach uzyskano prawomocne wyroki skazujące. Wobec oskarżonych wymierzono różne rodzajowo kary - od ograniczenia wolności po karę trzech lat pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Sądy - na wniosek prokuratorów - orzekały także środki karne w postaci zakazów zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów oraz prowadzenia działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi, zakazów przebywania w placówkach zajmujących się działalnością związaną z wychowaniem i edukacją małoletnich, a także świadczenia pieniężne w kwotach od 10 tysięcy do 15 tysiecy złotych oraz przepadki zabezpieczonego sprzętu - wymienia Adamska-Okońska.

Kara za publiczne prezentowanie treści pornograficznych wynosi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Operacja "Kidflix"

Jednym z elementów FEVER była operacja "Kidflix", którą Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości realizowało wspólnie z policją niemiecką. Służby zamknęły jedną z największych pedofilskich platform streamingowych na świecie.

"Od kwietnia 2022 r. do marca na platformie zalogowało się około 1,8 miliona użytkowników na całym świecie. 11 marca serwer, na którym było wówczas ok. 72 tys. filmów, zajęły władze niemieckie i holenderskie" – przekazywał komisarz Marcin Zagórski, rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Policjanci CBZC dotarli do 12 osób, które korzystały z tego serwisu. Część z nich usłyszało zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pedofilskich.

Europol poinformował, że platformę cyberprzestępcy założyli w 2021 r. Szybko stała się ona jednym z najpopularniejszych serwisów wykorzystywanych przez pedofilów. Za jego pośrednictwem użytkownicy za opłatą pobierali i odtwarzali filmy przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.

Według komunikatu tej agencji w czasie działania platformy ukazało się na niej ok. 91 tys. nagrań wideo o łącznym czasie trwania wynoszącym 6288 godzin. Co godzinę w serwisie pojawiały się średnio ponad trzy nowe nagrania.

Napędzające się koło

Wiele z nich było wcześniej nieznanych organom ścigania. W przeciwieństwie do innych znanych platform tego typu, Kidflix umożliwiał użytkownikom nie tylko pobieranie, ale także streaming plików wideo.

Użytkownicy dokonywali płatności za pomocą kryptowalut, które następnie były przeliczane na tokeny. Przez przesyłanie materiałów, weryfikację tytułów i opisów filmów oraz przypisywanie do nich kategorii, przestępcy mogli zarabiać tokeny, które następnie wykorzystywane były do oglądania treści. Każdy film był przesyłany w wielu wersjach – o niskiej, średniej i wysokiej jakości – co pozwalało przestępcom na podglądanie treści i płacenie opłaty za odblokowanie wersji o wyższej jakości.

To co ktoś robił w sieci, pozostaje w sieci

To już szósta operacja CBZC tego typu w ciągu ostatnich dwóch lat. W trakcie poprzednich pięciu przedstawiono zarzuty ponad 280 osobom w wieku 16 –78 lat. Zabezpieczono ponad 2 miliony plików o charakterze pedofilskim.

Wykorzystywanie seksualne dzieci (CSE) pozostaje wciąż jednym z kluczowych zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa UE - infomuje Europol po sprawozdaniu z oceny zagrożeń wynikających z poważnej zorganizowanej przestępczości w UE (EU-SOCTA).

Do współpracy w operacji FEVER, wspieranej przez Europol i J-CAT, Polacy zaprosili 11 państw: Danię, Estonię, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Łotwę, Rumunię, Hiszpanię, Szwecję i Bułgarię. Swój udział na poziomie międzynarodowym miała Wielka Brytania (NCA) i Stany Zjednoczone (FBI), a także amerykański Departament Śledczy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI) oraz Narodowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC) – prywatna organizacja non-profit założona w 1984 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych. W operacji uczestniczył także Departament do Spraw Cyberprzestępczości i Informacji Prokuratury Krajowej oraz prokuratorzy z całego kraju.

Aby skuteczniej uderzyć w internetową przestępczość, działania CBZC prowadzone były wspólnie z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP oraz z policjantami KSP i komend wojewódzkich z Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Wrocławia i Gorzowa Wielkopolskiego.

