Okradli ponad 40 plebanii w całym kraju. Prokuratura zakończyła śledztwo

Mężczyźni włamywali się do plebanii

Śledczy wszczęli postępowanie w drugiej połowie 2023 roku po zatrzymaniu trzech podejrzanych: Kamila L., Sebastiana S. i Sebastiana G. pod zarzutem włamania do budynku plebanii w Juncewie (Kujawsko-Pomorskie).

- W oparciu o wyjaśnienia złożone przez jednego z podejrzanych, które poddano żmudnej procesowej weryfikacji, zakresem śledztwa objęto także inne, popełnione wcześniej na terenie całego kraju, podobne przestępstwa. Przeprowadzono analizę szeregu umorzonych - z powodu niewykrycia sprawców - postępowań, a także ustalono i połączono do bydgoskiego śledztwa sprawy obejmujące włamania, głównie do budynków przykościelnych prowadzone przez różne jednostki na terenie kraju - poinformowała Agnieszka Okońska-Adamska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Mężczyźni włamywali się do plebanii, zostali zatrzymani Źródło: KWP w Bydgoszczy

W ten sposób zidentyfikowano ponad 40 zdarzeń, do których doszło w 2023 roku oraz w latach 2013-2015 w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, podlaskim, śląskim oraz małopolskim.

Kradli pieniądze, elektronikę, biżuterię

Sprawcy wyspecjalizowali się w okradaniu budynków przykościelnych, głównie plebanii. - Włamywali się do wytypowanych przez siebie obiektów najczęściej po uprzednim wybiciu lub wyważeniu okna albo drzwi balkonowych. Kradli zarówno pieniądze, w kwotach od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych, sprzęt elektroniczny, biżuterię, a także broń myśliwską - dodała prokurator.

Mężczyźni włamywali się do plebanii Źródło: KWP w Bydgoszczy

Prokuratura przedstawiła 12 osobom kilkadziesiąt zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem. Są to około 30-, 40-letni mężczyźni - mieszkańcy powiatu wyszkowskiego.

- Większość podejrzanych nie przyznała się do zarzutów - podała prokurator Agnieszka Okońska-Adamska.

