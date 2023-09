Ojciec Rydzyk skrytykował ministra Czarnka. Niedługo potem "jego" sprawa została załatwiona

"My, Polacy, jesteśmy emocjonalni. Takich emocjonalnych można bardzo szybko wymanipulować na emocje. Teraz, przy tych możliwościach manipulacji na emocjach, wystarczy, że jakiś kabaret będzie jeden, drugi. Zaczną wyśmiewać kogoś i już ludzie będą się bali, będą powtarzali, będą klaskać. To nie będzie nawet śmiech na występach pseudokabaretów, to będzie jakiś dziki rechot" - mówił ojciec Rydzyk.

Rydzyk krytykuje: jestem rozczarowany

"Chyba każdy się domyśli. Nie na jakieś małe partyjki, które podskakują, mają pełne usta i Polski, i pod publiczkę… My wiemy gdzie. Do ludzi z PiS-u, proszę wybaczyć, ja też mam zastrzeżenia, nawet do wspaniałych ludzi" - przekazał ojciec Rydzyk.

"Bardzo szanuję pana ministra Czarnka, ale, po raz pierwszy to mówię, jestem do pewnego stopnia rozczarowany. Tak długo prosimy o wydział lekarski. Jeżeli robimy błędy jakieś w dokumentach, to niech nam to powiedzą. Od czego ma (minister - red.) tych dyrektorów? A jak ma tych dyrektorów do niczego, to przegonić to! Prawda? Przegonić, to nie jest synekura, że będzie sobie siedział. Każdy ma pracować dobrze" - grzmiał Rydzyk.