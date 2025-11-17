Logo strona główna
"Akty dywersji o charakterze terrorystycznym" na kolei
Kujawsko-Pomorskie

Ojciec Rydzyk wezwany do prokuratury. Ma zeznawać w urodziny Radia Maryja

Ojciec Tadeusz Rydzyk został wezwany do prokuratury w sprawie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Duchowny ma zostać przesłuchany w dniu 34. rocznicy powstania Radia Maryja - 8 grudnia. Wcześniej zawiadomienie do prokuratury w sprawie muzeum złożyły Najwyższa Izba Kontroli i Krajowa Administracja Skarbowa.

O. Tadeusz Rydzyk poinformował w poniedziałek w Radiu Maryja, że został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w sprawie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II na 8 grudnia, czyli w dniu, w którym przypada 34. rocznica powstania Radia Maryja.

Wezwanie o. Rydzka na przesłuchanie na 8 grudnia potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach.

Rydzyk: sytuacja "zmierza do zamknięcia Radia Maryja"

W opublikowanym na stronie rozgłośni komunikacie o. Rydzyk podał, że wcześniej do prokuratury zostali wezwani dyrektor do spraw finansowych Fundacji "Lux Veritatis" Lidia Kochanowicz-Mańk i o. Jan Król. Oboje są członkami zarządu fundacji, której prezesem jest o. Rydzyk.

"8 grudnia (1991 r.) powstało Radio Maryja w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Radio Maryja od samego początku miało trudności. (…) Żadne władze nas nie rozpieszczały, ale obecna sytuacja zmierza do zamknięcia Muzeum, zmierza bardzo jasno do zamknięcia Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo nie jesteśmy w nurcie poprawności politycznej" – napisał o. Rydzyk.

Ojciec Rydzyk zwrócił się do słuchaczy, żeby przekazywali "informacje o tym wszystkim Polakom, wszystkim wierzącym i niewierzącym", bo "to uderza w całą naszą społeczność, w nasz naród".

Ministerstwo domaga się zwrotu 210 milionów zł od fundacji ojca Rydzyka. Jest pozew do sądu
Ministerstwo domaga się zwrotu 210 milionów zł od fundacji ojca Rydzyka. Jest pozew do sądu

Zawiadomienie do prokuratury

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa w piątkowym komunikacie przekazała, że w toku audytu w MKiDN prowadzonego przez dyrektora izby administracji skarbowej w Warszawie skierowano 17 lipca 2024 r. zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na braku należytego zabezpieczenia interesów skarbu państwa przez ministra kultury.

"Zawiadomienie KAS dotyczyło przede wszystkim niekorzystnych zapisów odnoszących się do rozliczenia środków finansowych przy podpisywanych umowach dot. Muzeum 'Pamięć i Tożsamość' im. św. Jana Pawła II. Kwota złożonego zawiadomienia to prawie 219 mln zł" – napisano.

Resort kultury, po informacji przekazanej przez KAS, podjął kroki w zakresie zmiany niekorzystnych zapisów umownych i należytego zabezpieczenia interesów skarbu państwa.

W czwartek MKiDN poinformowało, że składa pozew o unieważnienie umów zawartych przez resort za czasów ministra Piotra Glińskiego z Fundacją "Lux Veritatis" i zwrot 210 mln zł z odsetkami na rzecz Skarbu Państwa.

Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Kolejne osoby skazane

Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Kolejne osoby skazane

Szczecin
Milionowe dotacje od ministra kultury na muzeum ojca Rydzyka. NIK zawiadamia prokuraturę

Milionowe dotacje od ministra kultury na muzeum ojca Rydzyka. NIK zawiadamia prokuraturę

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Uroczystości z okazji 34. rocznicy powstania Radia Maryja zaplanowano 6 grudnia w Toruniu i 8 grudnia w Bydgoszczy.

NIK: szkoda Skarbu Państwa na 57 milionów złotych

We wrześniu Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że niemal samodzielnie sfinansowane i współprowadzone przez państwo muzeum w stosunkowo krótkim czasie może stać się własnością prywatną. NIK złożyła także zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra kultury w związku z finansowaniem powstania Muzeum "Pamięć i Tożsamość". Wśród potencjalnych zarzutów są przekroczenie uprawnień i wyrządzenie Skarbowi Państwa szkody majątkowej w wysokości 57 milionów złotych.

W czerwcu 2018 r. ówczesny minister kultury Piotr Gliński zawarł z Fundacją Lux Veritatis umowę dotyczącą budowy i współprowadzenia muzeum, mimo że fundacja nie miała żadnego doświadczenia w działalności muzealnej. Do czasu zakończenia kontroli ministerstwo wydało na budowę muzeum niemal 149 mln zł, czyli dwa razy więcej, niż pierwotnie zakładano, a także ponad 57 mln zł na opracowanie założeń i kompleksową realizację wystawy stałej, chociaż umowa takich wydatków nie przewidywała.

W umowie znalazł się zapis, że w przypadku likwidacji muzeum fundacja nie będzie zobowiązana do zwrotu nakładów poniesionych przez ministerstwo. Z umowy wynika również, że muzeum będzie działało do końca 2023 r., a jego dalsze działanie miało zależeć od zgody obu stron, co jest sprzeczne z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

19 października 2023 r., kilka dni po wyborach parlamentarnych, ówczesny minister kultury podpisał aneks, który zmienił pierwotny zapis umowy, dostosowując go do zrealizowanych zadań. Do umowy wprowadzono zapis, który zobowiązywał kolejnego ministra do przekazywania fundacji Lux Veritatis nie mniej niż 15 mln zł rocznie przez cztery kolejne lata. Miała być to dotacja na działalność bieżącą.

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tytus Żmijewski / PAP

