Tragiczny finał bójki. Nie żyje mężczyzna ugodzony nożem

Policjanci ze Świecia otrzymali w niedzielę o godzinie 2.15 zgłoszenie o tym, że w miejscowości Nowe doszło do ugodzenia nożem mężczyzny. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze.

"Pomiędzy grupą mężczyzn, przebywających w jednym z lokali, a grupą mężczyzn, która przechodziła w pobliżu doszło do awantury, a następnie bójki, która przeniosła się poza obręb lokalu. Podczas niej, jeden z uczestników został ugodzony ostrym narzędziem, natomiast dwaj w wieku 32 i 34 lat doznali niegroźnych obrażeń. Niestety, życia 41-letiego mieszkańca powiatu świeckiego nie udało się uratować" - poinformowała świecka policja.

Próbowali uciekać, zostali zatrzymani

Mundurowym udało się namierzyć i zatrzymać uczestników zdarzenia, którzy próbowali uciec. Ruszyli za nimi w pościg.

"Kierowca pojazdu nie stosował się do wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazujących zatrzymanie się. W miejscowości Zdrojewo, w trakcie próby zatrzymania, kierujący hyundaiem usiłował zepchnąć radiowóz z drogi, doprowadzając do kolizji. W efekcie policjanci zatrzymali pojazd. Wybiegło z niego czterech mężczyzn. Mimo próby dalszej ucieczki pieszo, policjanci zatrzymali mężczyzn w wieku od 21 do 45 lat. Wszyscy zatrzymani byli nietrzeźwi" - przekazała policja.

W tym samym czasie, policjanci innego patrolu ustalili, że kolejny z uczestników bójki ma przebywać w jednym z hoteli w Nowym. Tam zatrzymali 29-latka podejrzewanego o śmiertelne ugodzenie mężczyzny.

Do sprawy zostało zatrzymanych siedem osób. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii.