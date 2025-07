Nie żyje 41-latek ugodzony nożem. Zarzut zabójstwa dla 29-latka

Doprowadzenie Kolumbijczyka do prokuratury

W poniedziałek rano 29-letni Kolumbijczyk został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świeciu.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska poinformowała, że mężczyzna usłyszał zarzuty udziału w bójce i zabójstwa. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie. 29-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Trwają przesłuchania kolejnych osób. Stawiane są im zarzuty udziału w bójce, której następstwem była śmierć człowieka. Czyn ten zagrożony jest karą do 15 lat więzienia.

- Czynności zostały już zakończone łącznie z dziewięcioma osobami, z dwiema trwają, a dwie kolejne zostaną jeszcze doprowadzone do prokuratury - powiedziała w poniedziałek po południu Adamska-Okońska. Dodała, że dotychczas do sądu w Świeciu zostało skierowanych pięć wniosków o areszt, ale będą kolejne. - Odpowiedzialność za udział w bójce polega na tym, że jeśli ktoś bierze udział w takim zdarzeniu i wie o tym, że jest to potencjalnie niebezpieczne zajście, to liczy się ze skutkiem w postaci narażenia kogoś na utratę zdrowia bądź życia - podkreśliła rzeczniczka prasowa.

Tragiczne wydarzenia w Nowem

Policjanci ze Świecia otrzymali w niedzielę o godzinie 2.15 zgłoszenie o tym, że w miejscowości Nowe doszło do ugodzenia nożem mężczyzny. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze.

"Pomiędzy grupą mężczyzn, przebywających w jednym z lokali, a grupą mężczyzn, która przechodziła w pobliżu doszło do awantury, a następnie bójki, która przeniosła się poza obręb lokalu. Podczas niej, jeden z uczestników został ugodzony ostrym narzędziem, natomiast dwaj w wieku 32 i 34 lat doznali niegroźnych obrażeń. Niestety, życia 41-letniego mieszkańca powiatu świeckiego nie udało się uratować" - poinformowała świecka policja.

Mundurowym udało się namierzyć i zatrzymać uczestników zdarzenia, którzy próbowali uciec. Ruszyli za nimi w pościg.

"Kierowca pojazdu nie stosował się do wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazujących zatrzymanie się. W miejscowości Zdrojewo, w trakcie próby zatrzymania, kierujący hyundaiem usiłował zepchnąć radiowóz z drogi, doprowadzając do kolizji. W efekcie policjanci zatrzymali pojazd. Wybiegło z niego czterech mężczyzn. Mimo próby dalszej ucieczki pieszo, policjanci zatrzymali mężczyzn w wieku od 21 do 45 lat. Wszyscy zatrzymani byli nietrzeźwi" - przekazała policja.

Inny patrol w jednym z hoteli robotniczych zatrzymał 29-letniego obywatela Kolumbii.

13 osób zatrzymanych

Początkowo informowano o zatrzymaniu siedmiu osób, po południu w niedzielę podawano, że zatrzymano już 11 osób. Ostatecznie w poniedziałek ta liczba to już 13 osób. Wśród nich jest 10 Kolumbijczyków.

- Ostatecznie do policyjnego aresztu trafiło 13 osób. Trzy z nich to mieszkańcy gminy Nowe. Pozostałe 10 osób to obywatele Kolumbii. Wszyscy zatrzymani to mężczyźni. To osoby, które pracują w jednym z zakładów - informowała młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa kujawsko-pomorskiej policji.

Policja nie zdradza jednak, o który konkretnie zakład chodzi. Nie informuje również o tym, jak długo Kolumbijczycy przebywają w Polsce.

Wiadomo, że sześciu obywateli Kolumbii przebywa w Polsce legalnie. W stosunku do pozostałych funkcjonariusze ustalają szczegóły.

- Wszystko zaczęło się najprawdopodobniej w jednym z barów w Nowem, gdzie doszło do konfliktu pomiędzy mieszkańcem gminy Nowe a obywatelem Kolumbii. W konflikt włączyły się inne osoby, a następnie cała sytuacja przeniosła się poza bar. Do bójki doszło na niewielkim rynku w Nowem. 41-latek, który poniósł śmierć, brał udział w tym zdarzeniu. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna został ugodzony niebezpiecznym narzędziem, które zostało zabezpieczone. Większość osób biorąca udział w zdarzeniu była pod wpływem alkoholu - dodała młodszy inspektor Chlebicz.

Na razie nie wiadomo, co było powodem kłótni. To ustala policja pod nadzorem prokuratury.

Komunikat burmistrza Nowego

Do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych i opublikowanym w nich komunikacie odniósł się burmistrz Nowego. Jest w nim mowa między innymi o groźbach kierowanych pod adresem właściciela lokalu, który również wynajmował pokoje pracownicze Kolumbijczykom.

"Odbyły się rozmowy z przedstawicielem pracodawcy, rozmowy te będą także kontynuowane w poniedziałek. Burmistrz Nowego prosi o zaprzestanie kierowania gróźb w kierunku właściciela lokalu. Niech to tragiczne wydarzenie nie będzie pretekstem do oskarżeń o bezczynność, czy zaangażowanie w sprowadzanie obcokrajowców do naszego miasta i okolicy" - czytamy w komunikacie.

