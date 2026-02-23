Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Rozpędzony pociąg przejechał między samochodami. Komisja wskazała błąd pracownika kolei

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej
Nowa Wieś Wielka (Kujawsko-Pomorskie)
Jest wynik prac komisji badającej niebezpieczne zdarzenie na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej (woj. kujawsko-pomorskie). Kolejarze potwierdzili, że grudniowy incydent, gdy pociąg minął samochody przy otwartych rogatkach, był skutkiem błędu pracownika.

Specjalna komisja powołana przez PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła prace nad wyjaśnieniem okoliczności niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej (woj. kujawsko-pomorskie), do którego doszło 6 grudnia ubiegłego roku.

Rozpędzony pociąg przejechał między samochodami. Rogatki były podniesione
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rozpędzony pociąg przejechał między samochodami. Rogatki były podniesione

Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać, jak rozpędzony pociąg pasażerski przejechał pomiędzy samochodami znajdującymi się na torach, mimo że rogatki były podniesione, a sygnalizacja świetlna nie wskazywała żadnego zagrożenia.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej
Źródło: Piraci Drogowi - piracidrogowi.pl

Już dzień po zdarzeniu przedstawiciele PKP przyznali, że doszło do niego z winy pracownika, co potwierdziła komisja.

- Przyczyną przedwczesnego otwarcia rogatek na przejeździe był błąd pracownika Polskich Linii Kolejowych, spowodowany niewystarczającą koncentracją przy wykonywaniu obowiązków - powiedział nam w poniedziałek Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.

Jak dodał, wobec pracownika wyciągnięto konsekwencje służbowe zgodnie z Kodeksem pracy, a następnie przeniesiono go na inne stanowisko, niezwiązane z prowadzeniem ruchu kolejowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zderzenie na przejeździe
Auto utknęło na przejeździe. Uderzyły w nie dwa pociągi. Nagranie
WARSZAWA
Przejechał przez opadające rogatki i uderzył w budynek
Przejechał przez opadające rogatki, uderzył w budynek i pijany uciekł do koleżanki
Rzeszów
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe. "Kierowca przede mną mógł nawet nie wiedzieć"
WARSZAWA

Wójt żądał wyjaśnień

Przypomnijmy, że wyjaśnień od dyrekcji PKP PLK domagał się wójt gminy Nowa Wieś Wielka, podkreślając, że nie była to pierwsza niebezpieczna sytuacja na tym przejeździe. Przedstawiciele kolei zapewnili wówczas, że do czerwca tego roku mają zakończyć się prace, które poprawią bezpieczeństwo w tym miejscu.

Równolegle sprawą zajęła się policja. Tuż po zdarzeniu 39-letni dróżnik usłyszał zarzut spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia uczestników ruchu drogowego, za co grozi do trzech lat więzienia. Jak podała nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, w momencie zdarzenia mężczyzna był trzeźwy.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piraci Drogowi - piracidrogowi.pl

