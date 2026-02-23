Nowa Wieś Wielka (Kujawsko-Pomorskie)

Specjalna komisja powołana przez PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła prace nad wyjaśnieniem okoliczności niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej (woj. kujawsko-pomorskie), do którego doszło 6 grudnia ubiegłego roku.

Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać, jak rozpędzony pociąg pasażerski przejechał pomiędzy samochodami znajdującymi się na torach, mimo że rogatki były podniesione, a sygnalizacja świetlna nie wskazywała żadnego zagrożenia.

Już dzień po zdarzeniu przedstawiciele PKP przyznali, że doszło do niego z winy pracownika, co potwierdziła komisja.

- Przyczyną przedwczesnego otwarcia rogatek na przejeździe był błąd pracownika Polskich Linii Kolejowych, spowodowany niewystarczającą koncentracją przy wykonywaniu obowiązków - powiedział nam w poniedziałek Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.

Jak dodał, wobec pracownika wyciągnięto konsekwencje służbowe zgodnie z Kodeksem pracy, a następnie przeniesiono go na inne stanowisko, niezwiązane z prowadzeniem ruchu kolejowego.

Wójt żądał wyjaśnień

Przypomnijmy, że wyjaśnień od dyrekcji PKP PLK domagał się wójt gminy Nowa Wieś Wielka, podkreślając, że nie była to pierwsza niebezpieczna sytuacja na tym przejeździe. Przedstawiciele kolei zapewnili wówczas, że do czerwca tego roku mają zakończyć się prace, które poprawią bezpieczeństwo w tym miejscu.

Równolegle sprawą zajęła się policja. Tuż po zdarzeniu 39-letni dróżnik usłyszał zarzut spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia uczestników ruchu drogowego, za co grozi do trzech lat więzienia. Jak podała nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, w momencie zdarzenia mężczyzna był trzeźwy.

