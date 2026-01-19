Ściana runęła na niemowlę w łóżeczku

Wąbrzeźno Źródło: Google Earth

Wybuch pieca centralnego ogrzewania nastąpił w nocy z niedzieli na poniedziałek. W budynku, w którym do niego doszło, mieszkały trzy rodziny.

Eksplozja uszkodziła ściany nośne i działowe. Część jednej z nich spadła na dziecięce łóżeczko, w którym było dziecko. Ojciec wyniósł niemowlę z budynku. Dziecku nic poważnego na szczęście się nie stało.

Poszkodowana została też jeszcze jedna osoba. To 42-letni mężczyzna. Straż uspokaja jednak, że obrażenia nie są poważne.

W całym budynku znajdowało się sześć osób. Nie mogą obecnie wrócić do swoich domów.

