Zderzenie hulajnogi i autobusu, nie żyje 13-latek

Kujawsko-pomorskie Zderzenie 13-latka na hulajnodze i autobusu. Nastolatek zginął na miejscu Mateusz Czajka |

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją ustawy w sprawie hulajnóg i rowerów elektrycznych (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KP PSP w Nakle nad Notecią

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Informację o wypadku służby otrzymały przed godziną 15.30. Do zdarzenia doszło przy ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią (województwo kujawsko-pomorskie). Ze zgłoszenia wynikało, że zderzyły się hulajnoga elektryczna i autobus.

Jak przekazał nam oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Bartosz Walkowiak, gdy strażacy przyjechali na miejsce, zobaczyli, że dziecko znajduje się pod autobusem. Gdy udało się do niego dostać, okazało się, że obrażenia, jakie miał chłopiec, "nie pozwoliły strażakom podjąć czynności medycznych", dlatego od nich odstąpiono. Śmierć potwierdził zespół ratownictwa medycznego, który również wezwano na miejsce.

Policja: wjechał na przejście

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył w znajdujący się na nim autobus - powiedział mł. asp. Kamil Smoliński z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Policja poinformowała, że kierowca autobusu był trzeźwy.

Źródło: Google Maps