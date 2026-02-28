Rogatki się zamykały, kierowca autobusu wjechał na przejazd

Myśliwiec. Kierowca autobusu wjechał na przejazd kolejowy, mimo opuszczających się rogatek

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kilka dni temu policjanci z Wąbrzeźna otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu na przejeździe kolejowym w Myśliwcu. Kierowca autobusu szkolnego, jadącego po dzieci, wjechał na torowisko w trakcie opadania zapór.

- Mężczyzna nie opuścił przejazdu, próbując jeszcze wykonywać tam manewry. Po kilkunastu sekundach tuż za autobusem przejechał rozpędzony pociąg pospieszny. Na szczęście nie doszło do zderzenia - podał starszy aspirant Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.

Kierowca autobusu wjechał na przejazd kolejowy, mimo opuszczających się rogatek Źródło: KPP w Wąbrzeźnie

Po otwarciu szlabanów kierowca odjechał. Wezwani na miejsce policjanci szybko ustalili jego tożsamość. - 66-latek z Wąbrzeźna tłumaczył się pośpiechem i oślepieniem przez słońce. W chwili zdarzenia nie przewoził pasażerów - dodał policjant.

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych i 15 punktami karnymi.

Policja apeluje, by w sytuacjach kryzysowych wyłamać szlaban. - Rogatka umocowana jest na specjalnym łączeniu, które pozwala szybko ją wyłamać i umożliwić wyjazd z torowiska. Koszt naprawy jest niewielki, a to nieporównywalne z ceną zdrowia i życia - podkreślił oficer prasowy wąbrzeskiej policji.

Co zrobić, gdy utkniemy na przejeździe kolejowym? Źródło: KPP w Wąbrzeźnie

Opracował Michał Malinowski

OGLĄDAJ: "Przed nami kilkanaście niespokojnych dni dla całego świata"