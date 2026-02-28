Rogatki się zamykały, kierowca autobusu wjechał na przejazd

Kilka dni temu policjanci z Wąbrzeźna otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu na przejeździe kolejowym w Myśliwcu. Kierowca autobusu szkolnego, jadącego po dzieci, wjechał na torowisko w trakcie opadania zapór.
- Mężczyzna nie opuścił przejazdu, próbując jeszcze wykonywać tam manewry. Po kilkunastu sekundach tuż za autobusem przejechał rozpędzony pociąg pospieszny. Na szczęście nie doszło do zderzenia - podał starszy aspirant Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.
Po otwarciu szlabanów kierowca odjechał. Wezwani na miejsce policjanci szybko ustalili jego tożsamość. - 66-latek z Wąbrzeźna tłumaczył się pośpiechem i oślepieniem przez słońce. W chwili zdarzenia nie przewoził pasażerów - dodał policjant.
Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych i 15 punktami karnymi.
Policja apeluje, by w sytuacjach kryzysowych wyłamać szlaban. - Rogatka umocowana jest na specjalnym łączeniu, które pozwala szybko ją wyłamać i umożliwić wyjazd z torowiska. Koszt naprawy jest niewielki, a to nieporównywalne z ceną zdrowia i życia - podkreślił oficer prasowy wąbrzeskiej policji.
Opracował Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wąbrzeźnie