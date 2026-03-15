Jałówka topiła się w jeziorze, załamał się pod nią lód

Do zdarzenia doszło niedaleko Mogilna (woj. kujawsko-pomorskie) Źródło: Google Earth

W sobotę, 14 marca, po godzinie 12.30, do strażaków z Mogilna wpłynęło zgłoszenie o topiącej się jałówce na Jeziorze Kamienieckim w miejscowości Kamionek.

"Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano topiącą się trzymiesięczną jałówkę, około 120 metrów od brzegu. Pod zwierzęciem załamał się lód" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Pod jałówką załamał się lód Źródło: KP PSP w Moglinie

Strażacy przetransportowali zwierzę na brzeg i przekazali właścicielom.

Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej oraz policja.

Opracował Michał Malinowski /tok

OGLĄDAJ: Arłukowicz do Bocheńskiego: wie pan, czemu nie został kandydatem na premiera?