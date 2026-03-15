Jałówka topiła się w jeziorze, załamał się pod nią lód

W sobotę, 14 marca, po godzinie 12.30, do strażaków z Mogilna wpłynęło zgłoszenie o topiącej się jałówce na Jeziorze Kamienieckim w miejscowości Kamionek.
"Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano topiącą się trzymiesięczną jałówkę, około 120 metrów od brzegu. Pod zwierzęciem załamał się lód" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.
Strażacy przetransportowali zwierzę na brzeg i przekazali właścicielom.
Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej oraz policja.
Opracował Michał Malinowski /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Moglinie