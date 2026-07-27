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Kujawsko-Pomorskie

Przejechał mężczyznę leżącego na drodze. To był jego brat

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Najechał na brata, mężczyzna nie przeżył
Tragiczny wypadek w miejscowości Lubówiec
Źródło wideo: KP PSP w Lipnie
Źródło zdj. gł.: KP PSP w Lipnie
W miejscowości Lubówiec (województwo kujawsko-pomorskie) kierowca samochodu osobowego najechał na leżącego na drodze mężczyznę. Był to jego starszy brat, zginął na miejscu.

W niedzielę (26 lipca) krótko po godzinie 12 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Lubówiec, w powiecie lipnowskim.

- 52-letni kierowca samochodu skręcił w drogę dojazdową do posesji i najechał na leżącego mężczyznę. Jak się okazało, był to jego 67-letni brat - przekazała młodszy aspirant Agnieszka Romańska z policji w Lipnie.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Lubówiec
Do zdarzenia doszło w miejscowości Lubówiec
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Kierowca był trzeźwy.

52-latek najechał na brata, mężczyzna nie przeżył
52-latek najechał na brata, mężczyzna nie przeżył
Źródło zdjęcia: KP PSP w Lipnie

Wyjaśniają okoliczności wypadku

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna leżał na drodze.

- Na wtorek jest zaplanowana sekcja zwłok mężczyzny. Wówczas będzie można coś więcej powiedzieć na temat okoliczności jego śmierci - dodała Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekKujawsko-PomorskiePolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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