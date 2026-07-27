Kujawsko-Pomorskie Przejechał mężczyznę leżącego na drodze. To był jego brat Oprac. Michał Malinowski |

Tragiczny wypadek w miejscowości Lubówiec Źródło wideo: KP PSP w Lipnie Źródło zdj. gł.: KP PSP w Lipnie

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W niedzielę (26 lipca) krótko po godzinie 12 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Lubówiec, w powiecie lipnowskim.

- 52-letni kierowca samochodu skręcił w drogę dojazdową do posesji i najechał na leżącego mężczyznę. Jak się okazało, był to jego 67-letni brat - przekazała młodszy aspirant Agnieszka Romańska z policji w Lipnie.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Lubówiec Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Kierowca był trzeźwy.

52-latek najechał na brata, mężczyzna nie przeżył Źródło zdjęcia: KP PSP w Lipnie

Wyjaśniają okoliczności wypadku

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna leżał na drodze.

- Na wtorek jest zaplanowana sekcja zwłok mężczyzny. Wówczas będzie można coś więcej powiedzieć na temat okoliczności jego śmierci - dodała Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 7️⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 1️⃣1⃣2⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/ck0le93NiT — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 27, 2026 Rozwiń