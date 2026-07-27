Przejechał mężczyznę leżącego na drodze. To był jego brat
W niedzielę (26 lipca) krótko po godzinie 12 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Lubówiec, w powiecie lipnowskim.
- 52-letni kierowca samochodu skręcił w drogę dojazdową do posesji i najechał na leżącego mężczyznę. Jak się okazało, był to jego 67-letni brat - przekazała młodszy aspirant Agnieszka Romańska z policji w Lipnie.
Kierowca był trzeźwy.
Wyjaśniają okoliczności wypadku
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna leżał na drodze.
- Na wtorek jest zaplanowana sekcja zwłok mężczyzny. Wówczas będzie można coś więcej powiedzieć na temat okoliczności jego śmierci - dodała Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
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Źródło: tvn24.pl