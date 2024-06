czytaj dalej

Rząd proponuje wzrost płacy minimalnej w 2025 roku do 4626 zł brutto - podano w komunikacie po posiedzeniu rządu. Oznacza to podwyżkę o 7,6 procent. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 30,20 zł, czyli o 7 procent.