Czad w żłobku. Ewakuowano dzieci i personel

W piątek strażacy z Włocławka dostali zgłoszenie o uruchomionej czujce dymu w żłobku w Lubieniu Kujawskim. - Otrzymaliśmy informację o zadziałaniu czujki tlenku węgla. Na miejsce zostały wysłane dwa zastępy straży pożarnej - potwierdził brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Konieczna była ewakuacja 23 dzieci w wieku od roku do trzech lat, a także pięciu osób z personelu żłobka. - Osoby te zostały ewakuowane w bezpieczne miejsce do sąsiedniego budynku - powiedział strażak.

Brygadier Bladoszewski potwierdził, że w żłobku wykryto tlenek węgla. - Urządzenia pomiarowe wykazały od 50 do 60 ppm (maksymalne dopuszczalne stężenie w pomieszczeniach to 35 ppm red.). Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, jeśli chodzi o dzieci. Trzy panie z personelu wykazywały lekkie podtrucie tlenkiem węgla. Po przebadaniu, pozostały na miejscu - podkreślił oficer prasowy.

Strażacy zalecili dyrekcji placówki wygaszenie pieca, a także przegląd instalacji wentylacyjnej i dymowej.

Opracował Michał Malinowski

