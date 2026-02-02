10-latek wjechał motocyklem w dwie osoby, są w ciężkim stanie

Do wypadku doszło w powiecie lipnowskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w niedzielę w centrum treningowym PUK Arena w Lipnie. To miejsce, gdzie na torze motocrossowym młodsi i starsi fani dwóch kółek mogą doskonalić swoje umiejętności.

Z informacji policji wynika, że 10-latek stracił panowanie nad motocyklem i wjechał w dwóch mężczyzn. Poszkodowani to 29-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego oraz 44-latek z województwa śląskiego. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, który zabrał mężczyzn do szpitala. Obaj są w ciężkim stanie.

- Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 14 podczas treningu dzieci na torze motocrossowym w Lipnie. Kierujący motocyklem typu cross 10-latek na łuku wypadł z toru i uderzył w dwóch mężczyzn. Obaj mężczyźni trafili do szpitali. Trwają czynności w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - podała nadkomisarz Małgorzata Małkińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Dziesięciolatek z Wrocławia nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

