Fragment ogrodzenia przygniótł pięciolatkę. Dziewczynka nie żyje
Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę (27 września) około godziny 14 na ulicy Wspólnej w Lipnie.
- Rodzina - matka, ojciec, córka i ich kuzyn - spacerowali po Lipnie. W pewnym momencie, ojciec wszedł na drzewo, które znajdowało się na terenie jednej z posesji, by zerwać orzechy. Wtedy doszło do przewrócenia się fragmentu betonowego ogrodzenia na dziecko - przekazała prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
Mimo reanimacji życia pięciolatki nie udało się uratować. Dziewczynka zmarła w szpitalu.
Do sprawy zatrzymano ojca dziecka.
- Wobec tego mężczyzny oczekujemy na uzyskanie opinii biegłego z zakresu retrospekcji po ty, by ustalić, czy znajdował się pod wpływem alkoholu, czy też nie - dodała prokurator.