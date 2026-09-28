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Kujawsko-Pomorskie

Fragment ogrodzenia przygniótł pięciolatkę. Dziewczynka nie żyje

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Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie lipnowskim
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Nie żyje pięciolatka z Lipna (województwo kujawsko-pomorskie). Na dziewczynkę spadł element betonowego ogrodzenia.

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę (27 września) około godziny 14 na ulicy Wspólnej w Lipnie.

- Rodzina - matka, ojciec, córka i ich kuzyn - spacerowali po Lipnie. W pewnym momencie, ojciec wszedł na drzewo, które znajdowało się na terenie jednej z posesji, by zerwać orzechy. Wtedy doszło do przewrócenia się fragmentu betonowego ogrodzenia na dziecko - przekazała prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Mimo reanimacji życia pięciolatki nie udało się uratować. Dziewczynka zmarła w szpitalu.

Do sprawy zatrzymano ojca dziecka.

- Wobec tego mężczyzny oczekujemy na uzyskanie opinii biegłego z zakresu retrospekcji po ty, by ustalić, czy znajdował się pod wpływem alkoholu, czy też nie - dodała prokurator.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kujawsko-PomorskiedzieckoPolicja
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