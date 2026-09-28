Kujawsko-Pomorskie Fragment ogrodzenia śmiertelnie przygniótł pięciolatkę. Ojciec dziewczynki z zarzutem Michał Malinowski |

Ojciec pięcioletniej Amelii został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty Źródło wideo: TVN24

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We wtorek ojciec pięcioletniej Amelii, która zmarła po tragicznym wypadku w Lipnie, został doprowadzony do prokuratury.

"Prokurator sformułował wobec podejrzanego zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 5 letniej Amelii P." - przekazała prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Według prokuratury, mężczyzna wszedł na metalowo-betonową konstrukcję ogrodzenia posesji, w tym czasie jeden z jego elementów przewrócił się na dziewczynkę. Jak podała prokuratura, stężenie alkoholu w jego organizmie wynosiło wówczas ponad 3 promile.

W wyniku zdarzenia pięciolatka doznała ciężkich obrażeń czaszkowo-mózgowych. Mimo udzielonej pomocy i przewiezienia do szpitala, jej życia nie udało się uratować.

Przemysław P. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz zbliżania się do świadków zdarzenia.

"Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5" - podkreśla prokurator Małgorzata Kręcicka.

Ojciec pięcioletniej Amelii został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty Źródło zdjęcia: TVN24

Tragedia w Lipnie

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 27 września około godziny 14 na ulicy Wspólnej w Lipnie.

- Rodzina - matka, ojciec, córka i ich kuzyn - spacerowali po Lipnie. W pewnym momencie ojciec wszedł na drzewo, które znajdowało się na terenie jednej z posesji, by zerwać orzechy. Wtedy doszło do przewrócenia się fragmentu betonowego ogrodzenia na dziecko - przekazała prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

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Do sprawy zatrzymano ojca dziecka.

Młodszy aspirant Agnieszka Romańska z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie przekazała w rozmowie z TVN24, że ojciec dziewczynki oddalił się z miejsca zdarzenia przed przybyciem funkcjonariuszy. Udało się go zatrzymać w miejscu zamieszkania. - W trakcie zatrzymania miał trzy promile alkoholu w organizmie - podała policjantka.

Na pięciolatkę spadło betonowe ogrodzenie. Dziewczynka zmarła Źródło zdjęcia: TVN24