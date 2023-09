W organizmie ponad cztery promile alkoholu, za plecami pasażer. 26-latka wyruszyła w drogę

czytaj dalej

Budowa pochłonęła 20 milionów złotych z miejskiej kasy, teraz zarabiają na niej znajomi dyrektorki publicznej podstawówki. Hala do gimnastyki sportowej przy szkole podstawowej nr 26 w Krakowie miała służyć uczniom zapisanym do lokalnego klubu Korona. W międzyczasie dyrektorka stworzyła własny klub. Ci, którzy zostali z Koroną, na treningi muszą chodzić do starego obiektu. Jednocześnie popołudnia i wieczory w miejskiej hali zajmuje prywatna firma, w której władzach są ci sami ludzie, co w klubie założonym przez panią dyrektor. Swoją "nową lokalizację" firma reklamowała jeszcze przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy.