Wypadek na zjeździe z ronda, troje dzieci i kierowca w szpitalu
W sobotę po godzinie 8.30 do inowrocławskich służb wpłynęło zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej numer 15 w miejscowości Latkowo.
Jak przekazała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, za kierownicą siedział 33-letni mężczyzna. Zarówno on, jak i trójka dzieci w wieku 9-13 lat trafili do szpitala.
Były utrudnienia w ruchu. Zjazd z ronda w kierunku Torunia był zablokowany. Sytuacja wróciła już do normy.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. To wyjaśni policyjne postępowanie.
