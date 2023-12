W tym mieście pojawił się niebezpieczny psowilk. Jest apel do mieszkańców

Skąd wiadomo, że to psowilk? - To, że jest to hybryda wilka, wiemy od specjalistów z Nadleśnictwa Szubin oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Bydgoszczy, gdzie tematy wilków, a także ich hybryd są bardzo znane. Cechy zewnętrzne oraz zachowanie tego zwierzęcia dają podejrzenie, że może to być właśnie psowilk - dodaje Andrysiewicz.

Podkreśla jednocześnie, że jest to "zwierzę, które jest bardziej ufne do człowieka". - Podchodzi do domostw, do ludzi, ale nadal jest to dzikie zwierzę. Trochę jak bezdomny pies, który jest agresywny. Nie znamy historii tego zwierzęcia. Nie wiemy, czy został wychowany przez człowieka, czy był wychowany w stadzie wilków, dlatego warto zachować ostrożność - zaznacza Maciej Andrysiewicz.