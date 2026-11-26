Kujawsko-Pomorskie Tragiczny wypadek pod Brodnicą. Kierowca lawety zginął po zderzeniu z ciężarówką Natalia Grzybowska |

Wypadek pod Brodnicą Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do wypadku doszło w środę, 26 listopada, przed godz. 8, na drodze łączącej miejscowości Małki i Pasieki w województwie kujawsko-pomorskim. Zderzyły się tam laweta i samochód ciężarowy marki Volvo.

Wypadek w Małkach Źródło zdjęcia: TVN24

Jak przekazał oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy mł. asp. Paweł Dominiak, ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 36-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, który kierował lawetą, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Nawierzchnia była śliska. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącą ciężarówką.

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy o śmiertelnym wypadku Źródło: TVN24

Kierowca lawety zginął na miejscu

Skutki wypadku okazały się tragiczne. 36-letni kierowca lawety zginął na miejscu. Kierujący samochodem ciężarowym marki Volvo był trzeźwy.