Tragiczny wypadek pod Brodnicą. Kierowca lawety zginął po zderzeniu z ciężarówką
Do wypadku doszło w środę, 26 listopada, przed godz. 8, na drodze łączącej miejscowości Małki i Pasieki w województwie kujawsko-pomorskim. Zderzyły się tam laweta i samochód ciężarowy marki Volvo.
Jak przekazał oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy mł. asp. Paweł Dominiak, ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 36-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, który kierował lawetą, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Nawierzchnia była śliska. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącą ciężarówką.
Kierowca lawety zginął na miejscu
Skutki wypadku okazały się tragiczne. 36-letni kierowca lawety zginął na miejscu. Kierujący samochodem ciężarowym marki Volvo był trzeźwy.
Źródło: tvn24.pl
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