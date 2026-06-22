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Kujawsko-Pomorskie

Cztery miejsca, czterech zatrzymanych

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Bydgoscy policjanci zlikwidowali cztery miejsca produkcji narkotyków
Bydgoscy policjanci zlikwidowali cztery miejsca produkcji narkotyków
Źródło wideo: Policja Bydgoszcz
Źródło zdj. gł.: KWP w Bydgoszczy
Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o produkcję narkotyków syntetycznych. Usłyszeli oni zarzuty i zostali na trzy miesiące aresztowani.

Policjanci wytypowali miejsca w powiatach bydgoskim, nakielskim i tucholskim, gdzie produkowano środki odurzające i substancje psychotropowe.

- W wyniku przeprowadzonej akcji zlikwidowali cztery miejsca wytwarzania "kryształu". Przejęli ponad dziewięć kilogramów tego narkotyku, a także substancje 3-CMC i 4-CMC oraz ponad 2200 tabletek MDMA, marihuanę oraz kokainę - poinformowała nadkomisarz Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.

Czytaj też: Służby rozbiły narkotykowy gang. 14 osób z zarzutami

Zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 28 do 58 lat. Najstarszy z nich był poszukiwany dwoma nakazami doprowadzenia do odbycia kary czterech lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.

Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn
Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn
Źródło zdjęcia: TVN24

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z produkcją zakazanych środków syntetycznych i zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Bydgoscy policjanci zlikwidowali cztery miejsca produkcji narkotyków
Bydgoscy policjanci zlikwidowali cztery miejsca produkcji narkotyków
Źródło zdjęcia: KWP w Bydgoszczy

Czytaj więcej: Handlowali narkotykami w bramach. Rozbity gang, wśród zatrzymanych pseudokibice

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kujawsko-PomorskieNarkotykiPolicjaBydgoszcz
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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