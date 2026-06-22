Cztery miejsca, czterech zatrzymanych
Policjanci wytypowali miejsca w powiatach bydgoskim, nakielskim i tucholskim, gdzie produkowano środki odurzające i substancje psychotropowe.
- W wyniku przeprowadzonej akcji zlikwidowali cztery miejsca wytwarzania "kryształu". Przejęli ponad dziewięć kilogramów tego narkotyku, a także substancje 3-CMC i 4-CMC oraz ponad 2200 tabletek MDMA, marihuanę oraz kokainę - poinformowała nadkomisarz Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
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Zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 28 do 58 lat. Najstarszy z nich był poszukiwany dwoma nakazami doprowadzenia do odbycia kary czterech lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z produkcją zakazanych środków syntetycznych i zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.
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