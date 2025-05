O włos od tragedii. Kluczowa reakcja motocyklisty. Nagranie

Brawurowa jazda i wyprzedzanie "na trzeciego"

Niebezpieczna sytuacja na drodze krajowej numer 15 w powiecie inowrocławskim. Kierowca samochodu osobowego wyprzedzał "na trzeciego", zmuszając motocyklistę do gwałtownego manewru. Tylko dzięki szybkiej i prawidłowej reakcji kierującego jednośladem, nie doszło do wypadku.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend na drodze krajowej numer 15 pomiędzy Szadłowicami a Latkowem. Na policyjną skrzynkę "Stop agresji drogowej" trafiło nagranie z tej niebezpiecznej sytuacji.

Na nagraniu widać, jak kierujący samochodem marki Audi wyprzedzał "na trzeciego", zmuszając motocyklistę do gwałtownego manewru. Tylko dzięki szybkiej i prawidłowej reakcji kierującego jednośladem, nie doszło do zderzenia pojazdów.

Źródło: KWP w Bydgoszczy

Grzywna nawet 30 tysięcy złotych

- Tego typu zachowanie kierujących to nie tylko rażące łamanie przepisów, ale również brak kultury. Kierującemu grozi teraz mandat karny w wysokości powyżej tysiąca złotych i dziesięć punktów karnych, a jeżeli sprawa trafi do sądu to grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych - przekazał podkomisarz Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia tożsamości kierowcy samochodu osobowego.

